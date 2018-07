Boicot a inicio de clases por maestros

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – El ciclo escolar, no iniciará si no hay pago a los 690 docentes de Telebachillerato Comunitario, el gobierno no tiene porque burlase de nadie y menos cuando se trata de un beneficio social como es la educación, reiteraron los inconformes que pidieron al gobierno saliente sepa cumplir.

No se desgatarán en marchas, pero si bloquear escuelas y promover acciones en contra de funcionarios de educación en el estado.

El documento firmado por cada uno de ellos, y encabezados por el vocero de los afectados Erick de Jesús Altamirano, señala el documento, hay minutas donde el gobierno se compromete a pagar y los tiempos pasan y nada.

Acusan al secretario de Educación en la entidad, Eduardo Campos Martínez, de jinetear o robarse el dinero; pues no hay forma de pagar el sueldo que se les adeuda.

Así mismo, siguen vigentes otras demandas, como la basificación inmediata con plazas estatales al Telebachillerato Comunitario, que se haga pública la auditoría que lleva a cabo la Federación a la Secretaría de Educación del programa de TC.