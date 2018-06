Buenos Días Chiapas/¿A dónde va Vicente?/Francisco Chávez Quiñonez

Todos respondemos: a dónde va la gente.

Bueno, para este uno de julio o desde un día antes, veremos a muchos vicentes jalando gente, llamándola para hacerles una propuesta indecorosa.

En Chiapas podrían votar tres millones y medio de ciudadanos. Sabemos que no lo hace ni la mitad, pero las instituciones que cuentan tienen que inflar ese porcentaje para que la opinión mundial apruebe la participación de los mexicas.

El uno de julio mucha gente seguirá a su Vicente. No tengo idea, pero podría comprarse medio millón de votos.

Lo bueno de esta próxima elección es que el partido Verde abandonó al PRI y lo desinfló completamente.

Hace seis años nuestro gobernador obtuvo más del 50% de los votos de las urnas en Chiapas. La votación más grande. Se decía insólito, inaudito, asombroso, etc.

De nada sirvió, ya solamente le quedan cinco meses a Velasco Coello y deja a Chiapas en el cosmos, como una flor al viento.

Los que compran votos a ver cómo le hacen con la tlacuachada, porque son muy ladinos y van a querer cobrar en dos partes, del PRI y del Verde.

El PAN-PRD no tiene cien o más millones para la compra de votos, así que los que voten por Josean lo harán por pura conciencia.

Tampoco Morena tiene esos más de cien millones, mínimo para darle la vuelta a la tortilla. Así que, en conclusión el que gane es el que prefieren los chiapanecos.

Se dice que Fercaca dispone de las arcas reales, de esos cien millones para ganar, que tiene a los operadores del Verde, a la estructura del Verde, a todos los que el Verde los benefició durante estos seis años y que se manejará y se le dirá a la Jabalinada: Castellanos es el candidato del góber, así que hay lo ves, cabrón si no votas por él. Acordate que hace tres años el góber lo impuso a web y lo hizo presidente municipal de Tuxtla.

Acordate que el gobernador les ordena a sus empleados a quien le van a dar el gane, a los tres principales; a Chacón del IEPC, a Hugo, de la fiscalía y a los magistrados del tribunal electoral estatal.

Esos tres tienen que responderle a su jefe: como usted ordene, señor gobernador.

Así pues, sobre advertencia no hay engaño y el gobernador se puede ensuciar y limpiar en la ciudadanía. ¿Será? Puede ser.

Y ahora quién podrá defendernos? Yo confío en que Eduardo le puede echar a perder sus planes a su ex jefe. ¿Cómo primo?

Bueno, no olviden que los más de 50 alcaldes del verde él los metió y a él le deben muchos favores. Que Lalo puede ser gobernador y el que está, pues ya no, aunque Andrés Manuel le podría dar algo nacional porque aquí en México todo puede pasar.

Eduardo también tiene el apoyo de muchos diputados de este y de la anterior legislatura y a muchos funcionarios que, gracias a él, hoy ya tienen un buen patrimonio y, repito, que Eduardo va en ascenso y los demás creo que perderán por más de un cuerpo.

Aquellos que dicen que puede ganar Albores Gleason yo les digo que es posible, así como que la selección mexicano gane el partido de esta copa y seamos campeones del mundo ¿Qué no? Todo puede suceder, aunque, me regreso, los pronósticos no lo dicen así, pero mientras no llegue el uno de julio y el quinto partido para México mejor me callo.

Desde luego que Eduardo, que es audaz y valiente, impulsa a Rutilio, con solamente pedir el voto para Morena los morenistas en su mayoría votarán seis de seis, porque así lo pide Andrés Manuel.

Quién sabe si el ingreso de Fercaca fue precisamente para eso, para ayudar a Morena, pero muchos se van con la finta de que Fercaca es el preferido del góber. Aunque así fuere, Eduardo maneja mucha gente que maneja más gente y estoy seguro que aquí en Chiapas también ese arroz ya se coció. La tlacuachada venderá más caro su voto por la demanda. No son indejos, no sabrán de los altibajos de la bolsa pero se corren la voz del que está ofreciendo más. Hay lo ven.