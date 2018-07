Buenos Días Chiapas Buenos Días Chiapas/FRÁNCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Cevallos, ganó el orate.

Cevallos, ganó el orate.

Recibió muchos y tal vez peores calificativos, algunos denostadores.

Fueron más de doce años lo que aguantó y resistió a los que llamaron enfermo de poder, esquizofrénico, etc. Psicólogos y siquiatras le buscaron cuál le acomodaba. Tal vez hasta su caso sirvió para algunas tesis. Ojalá.

Bueno, en tu caso, no puedes decir simplemente que se te “chispoteó”, porque nadie te lo va a creer.

Si ofreces una disculpa, de esas de antología, como las que tú sabes hacer, creo que sería saludable para que la relación ya no sea tensa más. No creo que lo hagas porque te lo impedirá el orgullo, aunque sabes muy bien que lo cortés no quita lo Cuauhtémoc.

Bueno, lo más seguro es que, no el, sino alguien de sus seguidores, ya colocado en el poder, buscará la forma de joderte, eso que ni que, peor si no lo consulta con su jefe, porque él de seguro lo impedirá, pues ya entró en una etapa de perdón y de comprender a los que lo ofendieron.

López Obrador viene de una familia normal y, a la vez, de escasos recursos, como millones de familias mexicanas.

Esto, como que en la clase política alta, del PAN y del PRI, no es bien vista, sobre todo en los últimos sexenios, cuando ya el PRI tuvo que compartir el poder con el PAN.

Tal vez pensaste, Cevallín, que la alternancia sería solamente entre dos partidos por todo el siglo XXl, pero no fue así.

A partir del presente siglo, la política social no tiene que cambiar, lo pedirán los países desarrollados a los gobiernos de los países pobres, los países ricos tienen que ayudar a los que están casi muertos de hambre. ¿Por qué?, pues para que no aumente la migración, más bien la invasión de gente desesperada que busca muchos países de Europa y los USA.

López Obrador fue visionario desde que estaba en el PRI. Miró más allá de su nariz y empezó la lucha contra tanta justicia imperante de México.

También en muchos países, pero de eso no me voy a ocupar hoy, porque sería aceptar que, mal de muchos es consuelo de pendejos.

El sistema de gobernar, la forma, Cevallín, ya se agotó, se tiene que cambiar, no probar ni intentar, no, recurrir a la forma de gobernar que nos enseña la historia; de esas naciones que tuvieron gobernantes sabios, justos, que buscaban el bienestar de su pueblo.

Eso es lo que vamos a probar con este nuevo gobierno que pronto iniciará.

Se darán medidas que a muchos ricos horrorizará. Dirán que esas medidas se tomaron en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y dirán que vamos hacia el socialismo o, ya de menos, hacia el populismo.

Para nada, solamente se intentará y se logrará atender a más gente casi muerta de hambre, desnutrida, enferma, por la misma causa. Los requerimientos mínimos de alimentos en México no lo tienen millones, de ahí que México sea un pueblo enfermo.

Yo les pido a los panuchos, a los de derecha, a los empresarios, a los que abren a diario cadenas de negocios, de franquicias, a lo largo y ancho de México, a los que crean fuentes de trabajo, que no se espanten.

Con el nuevo gobierno se les seguirá regalándoles cientos y miles de m2 de terrenos para que construyan sus empresas.

Aquí en México se les da todas las oportunidades, por parte de los gobiernos de los estados para que se establezcan.

Los empresarios mexicanos siempre han tenido todo el apoyo del gobierno.

Tan es así que llegó el momento de hacer los negocios más redituables y se llegó a duplicar o más el costo de la mercancía, como el de las medicinas con Juan Sabines Guerrero aquí en Chiapas.

Bueno, eso es lo que quiere cancelar López Obrador. Las empresas vendiendo al precio público ya ganan, pero es tanta la ambición y la codicia que acuerdan ese sobreprecio y es esto lo que se pretende ya parar. Creo que sí se puede llegar a eso y esas medidas no son socialistas ¡por favor! Vamos a iniciar una nueva relación en la que los ricos seguirán ganando y muchos pobres verán más beneficios.