BUENOS DIAS CHIAPAS/Colosio y López Obrador/FRÁNCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ

Hace unos días se recordó el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hace 24 años era, al igual que hoy López Obrador, candidato a la presidencia.

Luis Donaldo cumpliría 68 años. Los que tiene Andrés Manuel.

Después de tantas investigaciones fallidas, amañadas, manipuladas, se concluyó que Mario Aburto lo asesinó por motivo propio, y, tan, tan.

En los Estados Unidos concluyeron que, Colosio firmó su sentencia de muerte al no asistir a una recepción privada y secreta que le ofrecían, en aquellos años, los capos que dominaban el mercado nacional ¿me ayudaría usted a investigar quiénes eran?

Esta vez, parece ser que Andrés Manuel tampoco recibirá ayuda económica de los narcos, pero ya anunció que, la estrategia para salvar a la juventud, de la drogadicción es la de: becarios sí, sicarios no.

Esto tiene sin cuidado a los grandes capos porque esta situación va en creciendo, la drogadicción alcanza todos los niveles económicos y el mercado se expande. Los capos están tranquilos y López Obrador también.

De por ahí no vendrá la cosa, pero, al tocar el tabasqueño de que se verán los contratos del nuevo aeropuerto y los de la reforma energética, entre otros; le pisa el cayo a los grandes millonarios que cuentan con más y más ingresos millonarios, sobre todo porque los precios se doblan o triplican; así que ya se puede usted imaginar cuál es la reacción de los dueños del dinero de México si avizoran una amenaza que les pueda derrumbar los negocios de miles de millones de pesos.

Estos empresarios son insaciables, compiten con socios y no socios por llevarse los primeros lugares en ganar varios miles de millones de pesos cada año.

Ese es el riesgo, Andrés Manuel, que puedan dispararte y tal vez, ya en estos días estén buscando un nuevo Aburto para iniciar “la tragedia de las equivocaciones” para volver a concluir en el asesino solitario. La historia se repite. Así fue con el asesinato de Obregón, luego el de Colosio.

La otra estrategia del gobierno y de los dueños del dinero de México, sería echarle todo lo que será necesario, ilegal desde luego, para que las próximas elecciones sean a imagen y semejanza de las del Edomex, que las vimos el año pasado.

En el caso de Chiapas, que le puede dar más de un millón de votos a Meade, pues empezarán a visitarnos muchos secretarios de estado, veremos que hacen entregas de todo.

Ya vieron que muchos delegados y funcionarios de Manolo se los cambiaron de golpe y porrazo. En México saben que muchos de esos directivos huelen a ERA y como esté está coqueteando con MORENA, no pueden correr el riesgo; porque parece ser que el comiteco, por el Verde no será candidato ni a quinto regidor suplente; de ahí que, de momento, Eduardo perdió hacha, calabaza y miel; así me decía mi abuelita Serafina.

No le queda de otra al sistema, a la nomenclatura priista, ganar a web la presidencia.

Pareciera que Anaya, el rapado, es la piedra del zapato, pero ya verán la manera de ablandarlo. A Margarita Zavala, un poco antes, desde luego, le pedirán que decline y le prometerán una secretaría. De Doña Margara todo se puede esperar porque no quiere otro sexenio vivir sin las mieles del poder.

Bueno, el caso Chiapas está todavía en el aire mientras no llegue el sábado de gloria, en que Manolo decidirá si solicita licencia.

Calígula Sabines ya está barajustado porque, al irse Manolo y llegar, Jaime Valls, por ejemplo, podría autorizarse que muchos columnistas los empiecen a chingar y Borrayes tendrá rienda suelta para golpear a quien injustamente lo tuvo preso más de un año, al igual que otros muchos, de ahí que pareciera que la tranquilidad de Calígula no llegará hasta diciembre, mes en que, a web, será “renunciado”.

Les decía que hace unos días que, de la licencias derivarán muchas consecuencias. Aun así Sasil y Eduardo aparecen en las listas de Morena como candidatos a senadores y/o diputados federales; ya no dispondrán de las arcas reales como hace tres. Remember, Sasil, cuando contendiste contra Ordóñez, ex rector de la UNACH. Te dieron mucho dinero para comprar votos.

Ahora veras las cosas a 180 grados y ¡qué bueno! Para que te eduques.