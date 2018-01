Buenos Días Chiapas/Con esa deuda… ¡imposible!/Francisco Chávez Quiñonez

Con esa deuda… ¡imposible!

El gobierno del estado reconoce una deuda de 18 mil quinientos millones en números redondos.

La deuda que dejó Juan Sabines no bajó, más bien aumento un poco ¿Por qué? Bueno, recordemos que el primer año del sexenio de Manuel el verde se confeccionó una publicidad millonaria a lo ancho y largo de la República Mexicana. Sus asesores le dijeron que, para aspirar a ser candidato a la presidencia de México, México entero lo debía conocer, así que los espectaculares se vieron “de Mérida hasta Ensenada”, como decía un anuncio.

Ese capricho hizo que no abonara para que la deuda bajara y, allí están las consecuencias, el gobierno de Chiapas le debe a medio mundo.

El que reciba en diciembre de este año tendrá que gobernar con mucha austeridad, tomando medidas, porque las hay, para irle bajando a la cuenta. Con mucha disciplina, dicen los que saben y hacen cálculos del presupuesto de Chiapas, llevaría 18 años dejar a ceros la deuda. Esto quiere decir que ninguno de setenta y más lo verán (emos), pues esto sucedería allá por 2030.

Chiapas seguirá siendo en el cosmos como una flor, malhaya, como una basura al viento. El destino de los chiapanecos está sellado y se garantiza más pobreza, desempleo, subdesarrollo, desnutrición, altos índices de morbilidad y mortalidad, escolaridad de cuarto año de primaria (por debajo de la nacional) y todo lo que usted le quiera agregar. No me vayan a salir que hay positivos de gobierno verde, sí los hay, pero el balance es desfavorable y con este año se cumplirá la docena trágica de Chiapas.

Estafa maestra.

Por si no lo sabe, ya tiene varios días que el partido MC, naranja, entregó a la sorda PGR una denuncia penal contra Meade y Rosario Robles, aquella que fue perredista y luchaba por los pobres. Hoy ella ya está en el club de los millonarios políticos.

Ella, la que pagó caro por el amor del aventurero argentino Ahumada. Le saco varios millones de pesos a ese “cinturita”, pero la Robles, diría: mi gusto es y el dinero es de la caja de manejo.

Ella y Pepe (este no aprieta) en las cuentas públicas de 2013 y 14 se detectaron contratos ilegales por siete mil seiscientos setenta millones de pesos. Mucho de ese dinero fue a parar a empresas “fantasma” o de “fachada”. Y también se dice que nuestra Universidad Polítecnica recibió un apoyo millonario. Va a querer que el rector Ballinas hable o calle para siempre, porque a lo embarraron.

Ese es el Meade honrado ¡no manchen!

Amnistía a los narcos.

De que se espantan, pusilánimes, medrosos, por no decir culeros. No se olviden que el primero en darles amnistía a los matones fue Peña Nieto. No se olviden la noche trágica de Ayotzinapa.

No es juguete matar a 43 estudiantes y desaparecerlos. El ejército si se enteró, la policía federal también se entero a web, y qué. Pues nada, como decía nananina; que los asesinos no fueron capturados y todo se fue en aprehensiones que, hasta la fecha, no han llevado a nada. Dígame, lector, si eso no fue un pacto con la mafia, una amnistía de facto, no de jure. Así que no se espanten con el petate del muerto, con el buscapié que lanzo López Obrador, porque un día de estos se lo dirá en el patio de su casa al Presidente. De hecho hay a un maridaje, un queridaje entre el gobierno federal, el presidente pues a través de los mandos militares y la policía federal. La estatal la ven los gobernadores.

No nos hágamos pues (con acento en la há), como decía la chimoltrufia, el presidente, así como dice una cosa dice otra. Da pena y vergüenza ante muchos amigos que tenemos en otros países. Aquí nomás de Guatemala me decían que deberíamos hacer una segunda vuelta después del uno de julio, de no hacerla, el presidente próximo tendrá una votación máxima del 20% o menos del electorado, si mucho diez millones de votos, hay lo van a a ver, jijos.

Bueno, a Chiapa de corzo nos vamos el sábado 20 a la casa de la familia Franco- Flecha. Allá nos vemos y en eso quedamos, diría Luzán.