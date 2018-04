BUENOS DIAS CHIAPAS/Con los Castro o sin los Castro/Francisco Chávez Quiñonez

Cuando Obama reanudó relaciones con Cuba, ilusamente pensaron que la isla, en poco tiempo, sería otro Puerto Rico.

Hace unos días, el Ing. Miguel Díaz Canel sustituyó a Raúl Castro y ya, ni los cubanos que viven en USA, ni el gobierno de Trump brincaron de contentos, porque todos saben que el nuevo presidente asegurará la supervivencia del sistema socialista.

Aquí en México tenemos a un PRI, allá en Cuba tienen al partido comunista de Cuba (PCC).

Díaz Canel no es un improvisado. En 2009 fue nombrado ministro de educación superior. En 2013 fue elevado a primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Se dice que en sus discursos es fiel a la ortodoxia revolucionaria. No deja de mencionar a Fidel Castro, a Raúl y a la generación histórica que luchó en Sierra Maestra.

Se dice que impulsará las nuevas tecnologías para que su pueblo tenga más acceso a internet.

Al paso de los años he visto que el internet ayuda mucho, pero no es la panacea. Los niños y los jóvenes leen menos y pareciera que su cultura general es escasa.

Díaz Canel tiene el encargo difícil de la unificación monetaria, ampliación del trabajo privado, atraer más inversión extranjera y mejorar los precarios salarios en el sector estatal.

Las relaciones con los Estados Unidos son maltrechas, pero se dice que actuará con cautela, sin entreguismo. La historia de nuestro país nos ha enseñado que los presidentes vasallos y entregados al imperio yanqui no han conseguido más de los pocos que no lo son. Lo más seguro es que Díaz Canel, en la primaria aprendió que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses eso le dijo un secretario de Estado llamado Jhon Foster Dulles.

En Cuba hay reformistas, digamos disidentes. No sé en qué porcentaje. El caso es que, el día del cambio de mando, no vimos frente al parlamento gente que gritara en contra, pero sobre todo a favor, esas ¡vivas! Que vemos aquí en México. La gente se desgañita y, al terminar el mitin, lo llaman a la vuelta para darle su refresco y su despensa.

Donald Trump, desde luego, no levantará el embargo y demás restricciones para que los estadounidenses visiten Cuba, realicen operaciones financieras, etc.

Los Estados Unidos no pudieron ahogar a Cuba en sesenta años, menos ahora en que, aunque racionados ya pasaron las limitaciones de alimentos y medicinas que sufrieron por parte de los gringos. Cuando escribo de la isla termino así: ¡Viva Cuba!

Al bronco lo metieron a web.

De ahí que el senador Manuel Bartlett escribió: “la espuria decisión del tribunal fue ordenada por el poder presidencial, aterrado por su inminente derrota, al grado de deslegitimar al Tribunal. Todas las encuestas confirman la ventaja de Andrés Manuel, de más de 10 millones de votos, de ciudadanos de todas las edades, sectores y regiones del país, que lo consideran la única opción de la regeneración nacional anhelada; oleada ciudadana que no podrán detener ni magistrados espurios, consejeros comprometidos, empresarios “encopetados”, publicistas fabricantes de mentiras, comentaristas alineados: el pueblo mandará.”

Bueno, hasta ahí una parte de su columna titulada: Magistrados indignos.

Quién sabe hasta dónde llegará la mafia del poder para cerrarle el paso a Morena, me refiero a todo el partido porque saben que, de llegar a presidente López Obrador, tendría poder completo si gana las cámaras.

Ya sabemos que, en las votaciones trascendentes, a los diputados los maicean, de ahí que muchos falsos de izquierda han dado su voto por el PRI o por el PAN.

Estos dos partidos más el Panal, el Verde, etc. Se unirán para chingar, en una palabra lo digo, a todas las propuestas de López Obrador, pero creo que las cosas, el próximo año estarán más calientes por muchas razones. Magisterio y narcos podrían tener una participación más fuerte y grande que podría ser fatal para los temerarios que se opongan a los cambios que tienen ya que darse a web.