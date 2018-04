BUENOS DIAS CHIAPAS/Cuba no es un país de mier…/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ

Todos ustedes se enteraron que D. Trump, refiriéndose a una República de Centroamérica, dijo que era un país de mier…

Para mí, Cuba no lo es. Podemos analizarlo, usted propone qué se califica y cómo se califica.

Podríamos también encontrar muchas coincidencias entre ese país de C.A. y el nuestro. Va. Ambos tenemos un gobierno de mier. Una justicia de mier. Una desigualdad social de mier. Una democracia de mier. Una insalubridad de mier. Una educación de mier. ¿Le sigo?

No, yo creo que ya es suficiente. Ya usted vio que sin coincidimos con ese país; así que, sí un día de estos, D. Trump también nos embarra, pues ni pex. Yo, lo acepto, vivo en un país de mier.

Hablo hoy de Cuba porque hace unos días, Julio Patán (cd. De México1968) presentó un libro titulado: Cuba sin Fidel. No lo he leído, pero en la crítica de Oscar Sieber, dice que Fidel instauro en la isla una forma de gobierno basada en su muy personal concepción del mundo y que, a su muerte, se abrió, para los isleños, una serie de dudas sobre que deparaba el presente y el futuro a los habitantes de la isla caribeña.

Pues nada, diría Nananina. Muerto Castro, los USA pensaron que el pueblo saldría a las calles a protestar, a gritar, a pedir, a clamar por un cambio; de ahí que los mecos abrieron nuevamente su embajada que por sus intereses cerraron durante 50 años, junto con el bloqueo.

Y bien que no, diría Nananina. El pueblo siguió viviendo tranquilo, gozando de una paz que no tiene ningún país latinoamericano y los mismo USA. El que más se le aproxima, de este nuestro continente sería el Canadá.

“La Habana se cae en pedazos…” dice el autor.

Patán viajó a Cuba al año de la muerte de Fidel. Y lo que cuenta no es nada nuevo, va: “tiendas de marca que representan el capitalismo más exacerbado y que despiertan los sueños de los lugareños, para quienes hacer compras en esos sitios resulta casi utópico…”

Desde hace muchos años hay en la isla tiendas con productos de todo el mundo. Puede usted comprar perfumes franceses, champagne, cognac, caviar, etc. Me refiero al turista. El nacional no puede porque su ingreso no se lo permite. Allá el salario mínimo es más bajo que el nuestro, pero observe que manejan unas tarjetas para que cada familia se surta de abarrotes, jabones, latas, frutas, etc. En tiendas. Me acordé de las que tuvimos de la Conasupo.

Lo importante para el gobierno, que para mí, no es ni comunista, ni socialista; simplemente es un gobierno muy humano, que raciona todo para que coman todos. Por favor lea con calma: todos.

Jesús decía: si tienes un pan, pero si se te acerca un hambriento, dale la mitad. Los dos comerán. ¿Cómo lo ve usted?

Estoy seguro que mi tocayo, el Papa Francisco, quisiera comentar sobre la vida en Cuba, pero sabe que las consecuencias podrían afectar a la iglesia católica, por lo que mejor, en otros foros ha dicho que: la usura humilla y mata. “La usura es como una serpiente, estrangula a las víctimas”.

“…es vehículo de corrupción y obstaculiza el bien común… debilita también los fundamentos sociales y económicos de un país… con tantos pobres, tantas familias endeudadas, tantas víctimas de graves delitos y tantas personas corruptas ningún país puede programar un serio crecimiento económico ni mucho menos sentirse seguro… educando a un estilo de vida sobrio, que sepa distinguir entre lo que es superfluo y lo que es necesario… recobrar las virtudes de la pobreza y el sacrificio: de la pobreza, para no convertirse en esclavos de las cosas: y del sacrificio, porque de la vida no se puede recibir todo… formar una mentalidad basada en la legalidad y honestidad… en la base de toda crisis económica y financiera siempre hay una concepción de la vida que pone primero a las ganancias y no a la persona… la ética, la solidaridad y el bien común deberían siempre estar al centro de las políticas económicas implementadas por las instituciones públicas… ¡a cobrar conciencia de que en nombre del dinero no se puede matar a los hermanos!”

Le sugiero que vaya a Cuba. Podría ser en las vacaciones largas (Julio- agosto), ya estamos a 3 meses.

Para apoyar a los mecos, los presidentes latinoamericanos doblan la cerviz y vociferan que en Cuba no hay libertades como las nuestras ¡qué bueno! Va: un gobierno, un sistema que permite la compra de votos y las tarjetas monex y soriana. Una PGR que exonera a los ladrones (Duarte el de Chihuahua) y chinga por consigna de Los Pinos. Cada día aumenta el número de pobres, aunque el INEGI y otros institutos nos quieren ver la cara, pero vea usted en cada esquina a gente, de todas las edades, pidiendo para comer. Hospitales sin medicinas, sin equipos; médicos y enfermeras a los que no les pagan desde hace meses. Una educación abandonada. Maestros a los que también se les debe, dicen que el que paga, manda, pero como no se paga, dígame quien puede alzar la voz contra los maestros.

Pero para que no vaya usted a salir con que Paco Chávez es procomunista, vaya a Cuba, chico, y a su regreso platiquemos objetiva y subjetivamente.

Pero, para mí, que Cuba no es un país de mier…