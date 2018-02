BUENOS DIAS CHIAPAS/De doctorados y premios Chiapas./FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ

Así como se dice que: no hay más cera que la que arde; así también sabemos quién decide a quién se le dará el premio Chiapas y los doctorados, sean de la UNACH, Unicach, la intercultural (no se si ya dio alguno), creo que, hasta ahí.

Dice un colega que, una mujer y un hombre que renunciaron a su doctorado, al informarse que al Secretario de la defensa se le ungiría título igual; así como estudiantes, maestros, columnistas y muchas voces, actuaron “con insensibilidad e inconciencia… se fueron más por el camino de la perversidad, villanía e infamia y lograron su objetivo…”

Con toda seguridad que el Gral. Cienfuegos fue informado rápidamente de las protestas y, me imagino que le dijo, ya sabe usted a quien: no me defiendas, compadre, que me acabas de tiznar.

Uno que otro premio Chiapas y uno que otro doctorado honoris causa al Dr. Antonio García Sánchez. Llenamos el auditorio de los constituyentes cientos de sus amigos que lo queremos, que lo admiramos, que reconocemos su trabajo honrado, su probidad, su servicio a los que lo buscamos.

De haberse dado el doctorado al Gral., también se hubiese llenado el auditorio de la Unicach, eso es lo de menos, pero yo, no hubiera asistido aún cuando me hubiesen invitado. Que no lo iban a hacer porque yo ¿quién soy?

Yo admiro y respeto al Ejército Mexicano. Me duele cada vez que los narcos matan a militares y/o marinos; de ahí que admiro a Nicolás Maduro, quien no manda al matadero a su tropa para tener contentos a los USA. Por esto y otras cosas es que Mr. Trump está planeando un golpe militar en Venezuela.

Pero esa es otra historia. El caso es que lo que cuento fue algo penoso, y quien pensó “vestirse” con la entrega de ese doctorado sufrió un duro revés.

Hay premios Chiapas “sin corona”, señor o joven, más bien, piense en los escritores, verdaderos maestros Manuel Burguete Estrada y Jorge Paniagua Herrera (San Cristóbal de las Casas). Y si le buscamos en la enorme geografía chiapaneca, encontraremos a investigadores, de diversas profesiones, que tienen trabajo, obras, muchas de estas no conocidas porque la impresión no la pueden costear, y en la mayoría de los ayuntamientos no hay, en el área de la cultura, una persona que sepa valorar, justipreciar un trabajo de calidad. Viene ganando terreno la incultura, sobre todo en los chavos de menos de cuarenta años que quieren ser gobernadores.

Bueno, hasta ahí la dejemos.

SMGE.

Hace unas semanas se dio el relevo en la directiva nacional de la Sociedad Mexicana de geografía y estadística. El estimado Julio Zamora Bátiz, después de varios años que la presidió e hizo una excelente labor de participación de esta centenaria institución en diversos foros nacionales y del extranjero, entregó el cargo al Lic. Mtro. Hugo Castro Aranda. Es apoyado por dos vicepresidentes, nuestro paisano villaflorense Mtro. Virgilio Arias Ramírez y el Lic. Alfredo Ríos Camarena.

Aquí en Tuxtla, en la sala “Luis Alaminos”, el próximo martes 20 de marzo, a las seis de la tarde, presentaremos el libro “El Chiapas de ayer y antier.” Del Gral. Cléver A. Chávez Marín. Médico militar en retiro, chiapaneco residente, desde hace ya unas décadas en Guadalajara, Jalisco.

Invitarán las sociedades de Geografía de Jalisco y Chiapas; así como el Ateneo de Chiapas.

La sociedad local la preside el profesor Franco Naranjo Linares y el ateneo el Lic. Javier Espinosa Mandujano.

A su debido tiempo se les recordará, ya que estamos a más de un mes del referido acto.

El próximo jueves, a las 10 horas, junta de jubilados en el auditorio del sindicato del IMSS. Allí platicaremos, entre muchas cosas del relevo de Juan Días de la Torre en el SNTE, ya cumplió su periodo, y la oposición de que regrese la Gordillo como presidente vitalicia. Esos cargos y la reelección fomentan la corrupción, degeneran a las instituciones republicanas, sindicales, etc. Contra la Elba Esther ¡duro! Porque ya no está enferma, ya jugó al gobierno cinco años.