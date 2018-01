Buenos Días Chiapas/El que nada debe…/Francisco Chávez Quiñonez

Don Manlio Fabio Beltrones, el otrora hombre fuerte del PRI y de las decisiones presidenciales, sintió el frío de ser arrestado junto con Duarte, el de Chihuahua.

La justicia federal lo protegerá, idiay pues, es un hombre del “sistema” de la nomenclatura, de ahí que la PGR ni lo ve ni lo oye.

Abran los ojos, conciudadanos, Pepe no podrá combatir la corrupción, imposible, está también en ese estanque de aguas negras, parado, empinado, porque el miasma le llega al mentón, de ahí que se gritan unos a otros: no se muevan, no hagan olas, pendejos.

No solamente Peña Nieto, no solamente el PRI-Verde son el sistema, pero si los que lo encabezan, los abanderados actuales, los que tienen la estafeta y tienen ya cerca el relevo.

Ilusamente creen que van a repetir. Creo que esta vez no. Esta vez no se “caerá” el sistema, no se dejará de informar sobre los resultados, así den ya las seis de la mañana del lunes 2 de julio.

Por si no lo saben, expertos y verdaderos científicos de la UNAM tienen ya el permiso de Lorenzo, el magnífico, para que tengan una “copia” de los datos que vaya recibiendo el INE. Ahora sí, verdolagas, van a conocer lo que es el descontento y hartazgo del mexicano.

A esto agréguele usted las acusaciones del gobernador Corral.

Y vos, Anayita, cuándo vas a comentar algo al respecto. De no hacerlo ya te estamos viendo como otro aliado del sistema, de hecho ya estás en la nomenklatura, en la mafia del poder, de ahí que te pido que no te sigas haciendo pijiji.

Cuando vengas a Chiapas te vamos a exigir que, así como en Tabasco, te vayas contra Juan Sabines, que dejo una deuda del doble o triple de la que dejo Granier Melo. De no hacerlo, confirmarás, ratificarás que ya caíste en la tentación y la invitación de integrarte al club de los políticos millonarios.

Lo sabes bien, que aquí en Chiapas no se tocó ni con un papel sanitario marca pétalo a Juan Sabines. Nuestro góber en el pecado llevó la penitencia, no tuvo dinero ni para el gasto corriente, de ahí que, a cinco años de que se fue Sabines todavía se le debe a medio mundo.

Con decirles que al magisterio y burocracia (jubilados), el Isstech nos adeuda la segunda parte del aguinaldo.

Vamos a tener juntas sindicales para estar en guardia y decirle al Srio. De hacienda, al señor Pedrero que, en diciembre próximo no se vayan a ir “con todo y reata”; esto es, con sueldos y aguinaldos como ya lo vimos con Duarte el de Veracruz. La burra no era arisca.

También en diciembre, D.M. vamos a ver si Manuel el verde asiste a la entrega del poder al nuevo gobernador o solamente le entregará un bastón de mando en el patio de palacio, como lo hizo Juan Sabines Guerrero para no escuchar la rechifla y de que los policías se enfrentaran a los que protestarían.

Que bueno que Sabines no tuvo los cachetes para asistir al polyforum.

Las cosas aquí en Chiapas siguen en picada. Olvidemos un poco esta trinche situación a la que nos llevó la docena trágica y vámonos a Chiapa de Corzo el próximo sábado para celebrar a San Sebastián. Gracias por las invitaciones de las familias Flecha Coutiño, Franco Flecha, Rodríguez Olivo, Pola Zenteno y Pola Alegría, allá estaremos y parece que ya habrá un poco de calorcito para que nos acompañen unas rubias y modelos.

Como decía clavillazo (no Ochoa Reza): “pura vida, no más”.

Jefe Noé, no hay plazo que no se cumpla y a partir de hoy tendremos sorpresas políticas.

El próximo martes 22 vamos a malpaso a las 10 horas a recibir a AMLO.

También allá nos vemos.

Como decía Luzán: en eso quedamos.