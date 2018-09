BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Ahí están pues las rendijas en las leyes

Ahí están pues las rendijas en las leyes, los intersticios por donde los diputados y senadores, apoyados y asesorados por trinchones que saben de derecho, nos meten el gol.

Bueno, aquí tendremos tres meses más a Manolo.

Vamos a variar ahora recordando al “Indio” Fernández. Suena bien, por lo que sugiero y pido al diputado Humberto Pedrero que acepte se le diga, porque esto lo hará más famoso, el “indio” Pedrero. Suena bien, ya verán que si mis colegas lo reproducen, como hoy les pido en este mismo mes el “indio” Pedrero sonará, repercutirá a nivel nacional, porque los viejos recordamos y añoramos al “Indio” Fernández. Apóyame, jefe Noé.

Otro tema. El próximo 8 de diciembre regresará el poder ejecutivo a Tuxtla. Seis años estuvo en San coleto, pero yo creo que Rutilio si despachara donde debe ser.

Por cierto, con eso de que nuestro gobernador electo no adelanta sobre sus más cercanos colaboradores, pues se especula en todo.

Yo he propuesto, hay lo ves, gobernador, de que José Antonio Aguilar Bodegas colabore en el Soconusco. Por su edad y profesionalismo debe ser llamado para que esa enorme y rica región esté bajo los ojos y la experiencia de un Aguilar Bodegas.

Hay gente grande que le echaría el resto por Chiapas, como son los agrónomos Wilfrido Galdámez y Jorge Vázquez.

Ya vimos que un gobierno con chavos, como lo fueron el de Sabines y el de Manolo, simplemente no funcionaron. Por algo me decía mi abuelita Serafina: el que con muchachito se acuesta, cagado amanece.

Los chavos de Juan y Manolo la cagaron. Esto lo afirman y confirman un millón 300 mil chiapanecos.

Si alguien se avienta a la palestra a defender a esos muchachos muy hábiles para enriquecerse, ¡adelante!

Muchos de ellos tienen ya varios terrenos conseguidos con la triangulación catastro, registro público de la propiedad, diputados que enajenan muy rápido esos predios, se entrega un pago irrisorio a Hacienda del Estado y notarios hacen también muy rápido la escritura pública.

Mucha gente pobre fue y sigue siendo, en estos tres meses, despojada de su único patrimonio: un terreno.

Esto parece un regreso al feudalismo. Tenemos que denunciarlos porque, si el próximo gobierno lo permite y también lo aprovecha para enriquecerse a lo verdolaga, se convertirán en señores feudales de horca y cuchillo.

Lo que está pasando duele, entristece, deprime. Ojalá que nuestro próximo gobierno, en sus tres niveles tenga piedad y misericordia de los pobres y que no los despoje de sus terrenos y tengan que ser desplazados.

Vamos a ver, decía un ciego.