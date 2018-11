BUENOS DÍAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Francisco Chávez Quiñones

El sustituto no irá a la ceremonia.

Lo más seguro es que el joven sustituto no estará en la ceremonia en la que la 67 legislatura nombrará gobernador constitucional a Rutilio Escandón Cadenas.

Aquí no puedo decir ¡vamos güero! Ni modos, compa, la historia se repite.

Hace seis años, Juan Sabines te entregó, en el patio de palacio un bastón de mando.

En esa ocasión, Juan no tuvo los cachetes para asistir y echar a perder la ceremonia en la que recibías un Estado que te aclamaba. Hace seis años eras la esperanza, el fenómeno que logró casi millón y medio de votos (gracias al PRI).

En la ceremonia, resultó que todos los asistentes eran tus amigos y jugabas de a “cuartos y piquetes en… los ojos”, con ellos.

¡Uta!, dijimos los chiapanecos zonzos, este gallito sí que tiene relaciones y sacará a Chiapas de su atraso, de su marginación, pero, sobre todo de su deuda.

Tomas posesión y posición, quiere decir que tú solo te posicionaste como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

Pues qué pasó contigo, sustituto?

En el primer año sí que te ganaste una lana y no pagaste, con ese dinero, la deuda que dejó el ex cónsul (renunció, más bien lo renunciaron el pasado 31 de octubre).

Se fueron los días, los meses, los seis años y… nada!

Le echaste dinero a los libramientos, los adornaste, de verde. No era necesario embellecerlos de verde, sino ver que no tuvieran baches.

Hiciste cuanto quisiste. Se cumplieron todos tus caprichos, tus niñerías, tus antojos, tus berrinches.

Esto lo podían hacer los emperadores romanos, porque lo serían mientras estuvieran vivos, pero tú, olvidaste que el tiempo vuela, de ahí que enfermaste de esquizofrenia.

Llegando a la ciudad de México, que te vea un psiquiatra, te lo digo en buena onda, porque, observando tu caso veo que, del conjunto de enfermedades mentales de la E. tienen ideas delirantes, trastornos del pensamiento. De las cuatro formas, de la simple tienes un empobrecimiento progresivo del psiquismo: de la hebefrénica, trastornos de la afectividad y voluntad: de la catatónica, parece que no tienes trastornos sicomotores; pero sí de la paranoide, como son las ideas delirantes, como fue soñar con la presidencia de México. Primero se busca ser jefe de gobierno y/o secretario de Estado, de a chilazo lo logró Peña Nieto, pero mira cómo acabó. El mismo uno de diciembre lo más seguro es que se irá a Shanghái, Sumatra, u otro país lejano.

Tengo compasión de ti, sustituto, porque tu juventud, tu inexperiencia del manejo administrativo, cuando menos de una alcaldía, te llevó a trabajar erráticamente y ahí están las consecuencias.

Al regresar al Senado, tu exempleado, Eduardo Ramírez te hablará de tú a tú; pero ¡Cuidado! Con Noé Castañón, te puede soltar un chichinazo estilo Berriozábal, te reclamara que lo encarcelaste.

Los chiapanecos le pediremos al procurador que no te dé escolta, ese dinero que sirva para comprar medicinas.

Das pena, Manolo; así decía la prensa que te llamaba el presidente. Esa prensa te atacará sin piedad, porque de tus bolsillos no les darás billuyos. Y hay directores de diarios que son insaciables, como muchos políticos de tu gabinete, que apoyados por catastro, el registro público de la propiedad y diputados de la anterior legislatura, despojaron de terrenos a mucha gente pobre. Esto, a lo mejor lo enderezamos y le devolvemos a la gente pobre lo que, por ley, es de ellos, sí se puede, una vez que se presenten a deducir sus derechos.

La última: se está manejando una desaparición de poderes ¡ichi!

A todos los que no les pagaste solamente piden su dinero. Decían que Peña Nieto te iba a refaccionar con más de 20 mil millones, pero, parece que no se dio este apoyo, como que ya tienes fastidiado al presidente.

¿Se dio la venganza de los Albores?