BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Jubilar al que ha cotizado.

Jubilar al que ha cotizado.

Jefe Noé, gracias a nuestra edad, simplemente doblamos en experiencias y sabiduría a los chavos de menos de 40 años que creen gobernarnos. El mismo Velasco sabe que hizo un mal gobierno, aparte de que los medios, a diario se lo machacan y embarran y, espérate al otro día de que ya no sea el góber precioso.

Como más sabe el diablo, por viejo que por diablo, debes acordarte, jefe, que, desde hace más de 40 años sabemos de las “jubilaciones” de fin de sexenio.

Recuerdo cuando fue director del Issste don Rómulo Sánchez Mireles, fue cuando (a la inversa), muchacho inocente, empecé a informarme de cómo se las gastaba jubilando a los cuates.

Yo, como maestro ya empezaba a cotizar para, llegar de 30 años de servicios, tener la anhelada jubilación, bien ganada, sudando la espalda y las nalgas.

Pues bien, que voy leyendo que se estaban dando jubilaciones hasta de 40 mil pesos mensuales. No quiero comparar ese dineral con el tope de jubilación de los maestros, pero, en aquellos años, equivaldrían a 200 mil pesos de hoy. ¡Qué huevos tan azules! Desde aquel tiempo.

Decía ayer que, el gobierno está muy pendiente de los maestros y les trae finto con la evaluación.

¿Quién evaluó a Sabines para que lo nombraran Cónsul? ¿Y quién va a evaluar a Velasco de cómo deja a Chiapas? ¿Ya Fercaca de cómo dejó a Tuxtla?

Esta finta, gobernantes, exacerba y exaspera el ánimo magisterial, no sean bueyes para gobernar. Trabajen, y ya no más saqueo a las arcas reales, que se vea el dinero en obras y van a ver que, si ustedes juegan limpio, también los maestros lo harán; pero antes, páguenles a todos los que les deben, interinos, de nueva contratación, becas, etc.

Como dicen los chavos, no manchen, no la chinguen, porque, Manolo, ya tus días están contados. Trata de enderezar un poco la nave, porque ya el agua llega a la Santa Bárbara.

Va de historia. Cuando Juan Sabines Gutiérrez funda o crea el Isstech, había mucho dinero porque vivíamos el auge petrolero. López Portillo mandaba a Chiapas, proporcionalmente, tres veces el presupuesto actual. Sabines empezó a jubilar a diestra y siniestra, qué cotización ni que la chingada.

Lo malo es que el boom del petróleo se lo llevó pifas, luego Sabines Guerrero saquea los últimos fondos que tenía esa institución y ahora ya no es ni la sombra de lo que fue allá por los años 80’s.

Yo tengo el tope. Diez salarios mínimos, algo así como mil euros mensuales (para que se oiga bonito). Me chingué más de 40 años y trabajé en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Coticé todo ese tiempo.

Pero no todos los maestros pensionados tienen ese ingreso, malhaya, hay maestros ya muy grandes, ochentones, que no reciben ni diez mil pesos mensuales, por muchas razones.

Esto que está haciendo el góber precioso, ya para salir, ya lo saben casi cien mil maestros de Chiapas y esa noticia no creo que les guste, pues salió que una secretaria y un político de altos vuelos recibirán más del tope magisterial, sin haber cotizado 30 años como lo marca el estatuto del Isstech, mi buen góber.

Claro está que los morenistas se lo vamos a informar a AMLO, aunque ya lo ha de saber, pero poco favor hace el que gritó: ¡Viva la nueva Republica! ¿Cuál?, mi buen.

Si van a seguir cometiendo esas chingaderas, mejor ni hable de transformación, cuarta república, anticorrupción; pónganse un tapón en la boca.

Vamos a ver si la 67 legislatura, que el próximo lunes uno de octubre comenta sobre estas jubilaciones ilegales. La mayoría de la VLVII son féminas, pero los barracos, ojalá que apoyen la anticorrupción.

Como Velasco todavía los tendrá dos meses y los maiceará, cuál debe ser, lo más seguro es que todos van a abjurar al recibir el primer melón.

Y tienen los cachetes/de hablar de transparencia/que la corrupción combaten/y solamente un orate/creerá esa ocurrencia.