BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Los hombres del gobernador.

Los hombres del gobernador.

Y también las mujeres, por supuesto.

A lo que voy es que debemos estar preparados para ver, en el gabinete de Rutilio Escandón, caras de algunos que trabajaron para Juan Sabines, otros que dejará Velasco Coello y muchos nuevos rostros. Aquí es donde le pido nuevamente a don Rutilio de que no incluya a esos chavos, a esos hijos de su papá que ven solamente en el presupuesto que les toca manejar a una gallina de los huevos de oro. Para hacer trinquetes sí que son experimentados, hábiles, traen lo más avanzado de las altas escuelas para saquear a un estado, como cuando con Sabines empezaron a aparecer las empresas fantasma y facturas, así como el pago de obras no concluidas, y algunas que jamás las iniciaron.

Esos chavos que están en este gobierno, cuando iniciaron no cumplían 30 años.

Si en este mes de la patria los entrevistáramos pasaríamos vergüenza ajena, pues ni idea tienen de la historia y evolución de México a partir del nacimiento de la República.

Se especula pues que funcionarios con antecedentes nada recomendables regresarán a despachar nuevamente en cargos de primer nivel.

Yo no lo dudo, pues hay compromisos, hay recomendaciones de muy “arriba”, en fin, malhaya que nos gobernaran como desea la filosofía, hombres sabios y justos.

Exactamente al contrario, se colarán ignorantes y algunos que tienen hasta órdenes de aprehensión que no procedieron, precisamente para que sean ya rehenes y obedezcan ciegamente para no conocer el amate.

Con decirles que, como de momento Castellanos Cal y Mayor quedó fuera y también Willy Ochoa, ya es que se dice que uno de ellos será el Srio. Gral. De gobierno y el otro podría ser el de hacienda.

Se dice insistentemente que Velasco Coello es poderosísimo como gobernador.

De los 31 de la República Mexicana, solamente del güero se habla a diario, para bien o para mal, pero, mientras mande en Chiapas, él dejará hecho el próximo gabinete.

Cuando se largue de Chiapas, ya como Senador, todo cambiará. Lean bien y podemos apostar. Ya como senador será uno más de cien.

Por culpa de Velasco quedaron en mal como 80 senadores de Morena, quienes tendrán que reaccionar y actuar independientes, esto es, encararse con Monreal, porque ya todo México, todos los más de 50 millones de votantes que le dieron el gane a AMLO los tienen en la mira y les van a señalar todos sus errores y/o pendejadas que cometan.

Estos senadores tienen que leer o “ler” la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos y la de Chiapas, porqué nuestro góber seguirá haciendo de las suyas en los más de 80 días que le quedan, así que hay lo ven, senadores, de que otra chingadera que le aprueben a Velasco, ya chuparon faros y, lo veremos el próximo año, ejemplo Quinta Roo, en donde hay elecciones, ya verán que; como Morena sigue siendo más de lo mismo, el PAN, así creo yo, crecerá más pronto de lo que creen, más que el PRI.

Porque digo esto? Porque los del PAN ponen de su bolsa para moverse, en cambio los del PRI, desde cuando nació su abuelo, el PNR, creado por don Plutarco, no les faltaron buenos billetes, y eso es lo que buscan únicamente los del PRI.

De momento, quien sabe cuántos “melones” le costó a Chiapas calmar a las televisoras, sobre todo a Televisa, porque esto de las “Manuelitas” no ha terminado, esas televisoras ya tienen los nombres de todas las mujeres que estaban emplazadas a renunciar y el cambio de legislatura y ayuntamientos ya está cerca, por lo que los medios estarán encima, hay lo ven, pendejos, si creen que van a seguir amarrando a los perros con chorizo y longaniza.

Esto, gobernador, ya cambió, como esa canción que en unos versos dice: “aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso dios…”

Mejor si ya te la llevas tranquilo, porque ya en la Cámara no tendrás la gaveta de hacienda para repartir melones a diestra y siniestra. Ya verás lo que es amar a Dios en tierra ajena.

Bueno, jefe Noé, vamos aprovechando las ofertas para tener pertrechos la noche del 15. Eso sí, con moderación, nosotros ya manejamos el tiempo y una bebida es cada media hora, seis en tres horas y tal vez un coitan al despedirse después del grito. ¡Felicidades!