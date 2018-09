BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Ni por dónde empezar.

Ni por dónde empezar.

Hay tantos temas interesantes para nuestra convivencia diría que, mejor los tocaré brevemente, pues llevaría muchas hojas hacer un análisis más a fondo. Veamos.

Hace unos días, el velador de la Secretaría del transporte oyó que quebraban vidrios (recuerde donde estaba la estatua del chamula, 11 poniente sur). Luego aventaron bombas molotov y, todo ardió.

Como en muchos casos, ya no quedó huella, como la canción. Concesiones con transas ya son cenizas. Todas las pruebas se volvieron carbón.

Ahora nos vamos al despojo de terrenos en todo Chiapas, pero se nota más en esta capital.

Le explico. Muchos funcionarios, los diputados que están por entregar, amigos de ellos, parientes, etc. “detectaron” terrenos en donde no hay escrituras porque son excedencias de obras del gobierno.

Con la complicidad de catastro, el registro público de la propiedad, el congreso (para la enajenación pronta y expedita), y notarios que están trabajando hasta la madrugada, decenas de vivos ya tienen uno o más terrenos.

Vecinos de la colonia residencial hacienda han denunciado, pero nadie los atenderá, que en las áreas verdes ven a varios carros desde hace muchos días y pareciera que ya miden para empezar a construir.

¿En qué país vivimos, por Dios?

Lo invito a conocer las nuevas instalaciones del Órgano de Fiscalización del congreso del Estado. Para que se ubique, estaba en la avenida central oriente a un lado de la gasolinera Caballero, muy cerca de la calzada pensil.

Pues bien, esa oficina y archivos ya se mudaron al libramiento norte. Allí vera usted un moderno edificio que, me contaron, es de un expresidente municipal de Tuxtla.

En este terreno había juegos y canchas para los vecinos del libramiento norte poniente.

Un buen día, más bien, mal día, llegaron maquinas a arrancar esas instalaciones. Todo muy rápido, como la guerra relámpago de Hitler. Se acercaron a los trabajadores, el jefe de ellos les dijo que tenía esa orden y que él no podía suspender la destrucción, que fueran al ayuntamiento capitalino.

Bueno, si tiene por ahí un terreno, vaya de volada a pagar su predial y pasea a diario porque estos despojadores actúan en pocos días.

Se dice que el enorme terreno que está a un lado de donde estuvo el cine Chiapas, cerca del diario El Cuarto Poder, ya es que se lo habían chingado a una señora muy poderosa en el gobierno estatal y metió maquinas día y noche, pero como es tan grande, sale a la cuarta poniente, vino el dueño, que me contaron vive en la CDMX, pero que también tiene buenas relaciones con políticos trinchones, y así fue que pudo parar la obra, si ese predio hubiera sido de Paco Chávez, lo pierdo aunque yo haga una huelga de hambre frente a palacio, junto con los maestros que allí están porque tiene varios meses que no se les pagan.

En Chiapas todo es desorden, ya no se pueden aplicar las leyes, bueno, a aquellos que tienen organización fuerte y si le tocan a un integrante, vienen a Tuxtla a romper máscaras, de ahí que el gobierno ya permite que, hasta Chema tamales compre un carro y lo ponga a trabajar en una ruta fija, esto es, de una nueva colonia al centro de Tuxtla. Esto es, que en la ciudad no ruletea pero ya tiene su ruta.

Reordenar, recomponer lo que nos deja Velasco Coello no será fácil, pero tampoco es imposible.

Despojos, invasiones/también movilizaciones/vivimos en un descuadre/ luego vendrán las traiciones/ Chiapas ¡no te desmorones!