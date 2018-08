BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/No al busto de Andrés Manuel

Esto de los bustos, estatuas, placas, etc. Se remonta a algunos miles de años.

En Paraíso, Tabasco ya hay una calle que lleva el nombre del hoy presidente electo de México.

Tal vía está en la colonia el Limón y sus habitantes quieren colocar un busto de AMLO.

El camarada Andrés debe estar ya informado y aquí es donde yo le voy a sugerir que le dé las gracias a esos vecinos, pidiéndole que no gasten en monumentos dada la situación por la que pasan los ayuntamientos. Sus haciendas fueron saqueadas y lo de bustos y estatuas debe postergarse. Andrés Manuel, estoy seguro, actuará como Fidel Castro. Recién instalado en el poder empezaron a llegar, los de siempre, los que hay en todo el mundo. Les llamamos barberos, quedabien, lambiscones, etc. Y le dijeron que instalarían una estatua y que esa plaza cambiaría de nombre, se llamaría Fidel Castro.

Tranquilo Fidel les dijo que ninguna avenida, plaza, estadio, etc. Llevaría su nombre, que a la Habana y en general, en toda Cuba se quitarían muchos nombres y las calles se numerarían. Se borrarían el de los expresidente pro yanquis que se habían enriquecido mientras crecía la pobreza en los isleños, en fin, ya usted me entiende.

Tal vez después de muerto, en Cuba, algún estadio o paseo lleve su nombre, no sé, pero mientras vivió, no inauguró nada con su nombre.

Eso es lo que le pido a Andrés Manuel. Que le demos una borrada a miles de calles con nombres de ex presidentes y/o gobernadores y busquemos, investiguemos a cientos de buenos mexicanos que realmente sirvieron a su patria y a sus conciudadanos. Tenemos a científicos, deportistas ejemplares, políticos y luchadores sociales limpios, sin tacha, sin mancha, maestros (se incluyen mujeres, desde luego), aquellos posrevolucionarios que por unos cuantos pesos trabajaban mañana y tarde con sus grupos y a las seis recibían a los adultos que querían aprender a leer y escribir. Con la luz de velas y lámparas de petróleo enseñaban por puro amor a México.

Camarada Andrés Manuel, yo entiendo que nuestro proyecto de nación incluye una limpia de nombres, aquí en Chiapas, de cientos de escuelas, plazas, avenidas, etc. Que llevan muy repetidamente el nombre de un pariente del góber o de él mismo.

Cambiemos esa nomenclatura para que los niños pregunten, al ver otros nombres: ¿y quién fue él, papá?

Esto que propongo es una regeneración y será nacional. Buscaré a correligionarios lo vamos a proponer.

Nada de culto a la personalidad, de placas al gobernador en turno. No debemos premiar la mediocridad.

También le pido al rector de la UNACH que ya mande a quitar, del frente de la librería José Emilio Pacheco, esa frase “Chiapas nos une”, que la colocaron arriba del escudo de nuestra máxima casa de estudios. Esto fue un agravio y ni los antes aguerridos estudiantes protestaron. Lo bueno es que ya estamos a unos días del relevo y todas esas letras verdes, el mismo pueblo las destruirá. No puede haber castigo, porque sirven para una pura. Un el material es reciclable.

Chiapas quedo más desunido y se seguirán dando más asesinatos por cuestiones políticas y por lograr el “espacio vital” para sobrevivir (mercaderes).

Cambio un poco para contarles, por si no lo sabe usted, que Elba Esther exige que le den su pasaporte, tiene que echarles una barrida a sus propiedades en USA, Francia, etc. Se hizo de esos bienes con un sueldo de 80 mil pesos mensuales ¡eso es saber ahorrar!

Los que seguirán entambados, pues continúa su proceso por haberse prestado a ser operadores financieros de la comiteca son: Isaías Gallardo Chávez (no es mi pariente), José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte. Triangulaban el dinero del SNTE para que la Gordillo comprara, viajara, etc. Como siempre, a estos tres les toco una lanita que no les alcanzará para lograr su libertad pronto. Siempre a los más p…acientes se los carga el payaso.