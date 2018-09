BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Quería chingar a Rutilio.

Estimado Isaín, respeto tu opinión y/o conclusión; pero yo también tuve una, pero antes, un párrafo de lo que escribiste en la columna titulada: El viejo amasiato PVEM-Morena en Chiapas, va: “…candidatos a alcaldes del Verde, así como los partidos locales satélites de éste, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, llamaban a votar por los ecologistas en las elecciones locales y por Morena en la presidencial… al sacar al partido Verde de la alianza con el PRI, a escasas semanas de los comicios, el gobierno de Velasco Coello le allanó el camino al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

Para nada, mi buen, Velasco Coello le soltó una millonada a Ferca para que llenara las plazas en una gira relámpago de 23 días; desde luego que le dio otra millonada para la compra de votos a través de los operadores que tenían o tienen los alcaldes verdes, también diputados locales y, a lo mejor, uno que otro federal.

Me consta, a través de gente que conozco en esos municipios verdosos que la compra de votos se dio como pan caliente porque, aquí voy: el góber quería que ganara Ferca, en una frase: chingar a Rutilio.

Al ganar Fer a López Obrador solamente le diría I am sorry, ya ves cómo Fer es más querido por los chiapanecos que Rutilio.

AMLO desde luego que llegó a considerar la posibilidad de que Ferca ganara con las decenas o centenas de millones que salieron de las arcar reales, y se llevaría a Rutilio para darle un puesto alto, tal vez no una secretaría, pero su una dirección muy importante.

Estoy seguro que el mismo Rutilio también estaba preparado para la chicana y traición que maneja Velasco y, pareciera que eso le provoca solaz y esparcimiento. Este güero es maquiavélico y tenebroso.

Ahora, también anotas en tu columna: “… durante los primeros cinco años del sexenio que termina, Escandón Cadenas presidió el Poder Judicial del Estado a propuesta de Velasco Coello.

No sé realmente por qué el güero designó a Escandón, pero si recuerdo muy bien que Rutilio no militó en el Verde ni andaba en la gira de Manolo tratando de quedar bien o mendigando una chamba.

Tal vez algún día el mismo Rutilio platique de su nombramiento.

Desde luego que su desempeño fue eficiente, discreto y relevante. Esa es mi opinión, pero usted puede verter la suya (no es albur).

Al tenebroso de Manolo no le cuajó el dejar de gober a Ferca, pero sí que estuvo cerca de lograrlo porque, yo lo oí, de que su gente que pedía el voto para el Verde le decía a la Jabalinada: mira, vota por Ferca, es el candidato del gobernador, lo hará ganar a huevos, como lo impuso en Tuxtla en la presidencia municipal.

Hasta en esta capital se movió gente y se dio dinero y despensas ala tlacuachada, a esa pobre gente que amanece sin una moneda en la bolsa, y tiene que vender barato su voto, no caro como el amor de la aventurera.

Rutilio aventajó legalmente a Ferca, con menos de 50 mil votos, pero no había como alegar trampas, coacciones o compra de votos. Los morenistas que apoyamos a Rutilio y atendimos las casillas no pagamos un solo voto ¿con que ojos, mi divina tuerta?

Estoy seguro que el güerito se encabronó porque las docenas de melones que le dio al Verde no funcionaron, porque peso más la recomendación de Andrés Manuel, cuando nos dijo a sus seguidores que votáramos seis de seis. Por todos los candidatos de Morena.

Con mi grupo de morenistas, a regañadientes votamos por ERA y la Sasil.

Esta última, tres años atrás derrotó a nuestro candidato (de Morena) Ing. Jorge Ordoñez Ruíz, en Tuxtla 9, federal.

Por la que nos chingó (del Verde), con una millonada de respaldo; tuvimos que votar por obediencia a Andrés Manuel.

Claro está que los votos que obtuvo en Chiapas López Obrador fueron cientos de miles más que los que obtuvo Rutilio, pero ya les expliqué como estuvo la chicana y la traición de nuestro, hoy vapuleado góber que, a donde vaya, es increpado, reprendido y hasta zurrado.

Se ha librado de que lo cacheteen porque su equipo que lo protege es trinchón. Ve, Manolo, mejor regresaras al Senado, porque aquí en Chiapas te vamos a agarrar de puerquito.