BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñones/Y qué pedían?

Mi nieto mayor, de 14 años, Francisco (IV), hace unos días, después de ver un documental del 68, de Krause, que dura varios minutos, me hizo una pregunta con la que partiría al más, quesque conocedor de lo que pasó el 2 de octubre. Bastó una letra y dos palabras para desbaratar cuanto se ha visto, oído y leído sobre esa noche trágica. Y que pedían?

Bueno, apoyado en caricaturas de Calderón, el monero, le di respuesta a mi nieto, y ahora se las paso a mis dos que tres lectores.

Fue Echeverría? Él dijo que las órdenes solamente salieron de arriba.

Fue el Gral. Gutiérrez Oropeza? Que no, que fueron políticos desplazados por el régimen los que tramaron e impulsaron este movimiento.

Fueron los columnistas? Que no, que eso fue puro cuento.

Fueron los políticos desplazados por el régimen? Que no, que ninguno tenía los recursos o la logística.

Fue Díaz Ordaz? Que no, que aquello se hizo a sus espaldas.

Fue García Barragán? Que no, que el ejército también fue víctima.

Fue Gutiérrez Barrios? Que no, que eso es lo que televisa ahora quiere que creas.

Fue la CIA? Que no, Díaz Ordaz y Echeverría eran sus aliados (espías).

Fueron fuerzas oscuras contra México? Podría ser, pero quién las organizó y les pagó?

En resumen. No se sabe, ni se sabrá la verdad.

Amado Nieto. Fuiste acertado con esa pregunta. Y qué pedían?

En las películas de aquellos años se veían mantas que decían Diálogo público.

No recuerdo alguna que pidiera más cupo en la UNAM. El porcentaje de rechazados era mínimo, en cambio ahora ingresan 25 y quedan fuera 75. En aquellos años, tenía yo amigos del exIcach y los visitaba. Dos de ellos me confesaron que habían reprobado el primer año de medicina. Creo que el plan era anual.

Aunque no lo crean, la UNAM los recibió como repetidores. Había cupo.

No solicitaban becas, ni otras escuelas o facultades. Transporte gratuito; bueno, todo lo que piden, comedores también gratuitos, etc.

No, nieto; de ahí que tu pregunta dejaría perplejos a los líderes de aquellos años que, setentones, pero viven, como Pablo Gómez. El, tampoco te podría dar respuesta.

Bueno, ya hasta quitaron las placas de metal donde estaba el nombre de don Gustavo.

Fuera de esa tragedia, para mí, Díaz Ordaz fue el último presidente nacionalista que, en un informe, dijo que su gobierno pagaría lo más posible de la deuda pública, que no la aumentaría de como la recibió. Dicen que esto no le gustó a nuestros vecinos del norte, dueños de esos bancos que ahorcan a los pueblos pobres. Usted juzgue. Paso a otra cosa.

Premio a los militares. Se dice que el Srio. De la defensa será el Gral. Alejandro Saavedra Hernández, actual jefe del estado mayor presidencial.

Recuerdan que AMLO dijo que prescindiría de ese cuerpo, pero no es tan fácil caminar sin protección de los que saben cuidar, aunque cuando hay una conjura, buscan a un Gral. Que se llame “nomiro”. El que cuidaba a Donaldo Colosio se llama Domiro, pero no miró a los que se acercaron con una pistola. Uno le pegó en el cráneo y otro en el abdomen.

Bueno, el caso es que el Gral. Saavedra, hace cuatro años era el comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo.

Otra. El Gral. Brigadier José Rodríguez Pérez, está al frente de un área en la dirección de industria militar. Hace cuatro años, como coronel era el comandante del 27 batallón de infantería, pero el que llevaba a ese batallón era su subalterno, el capitán José Martínez Crespo, un oficial que al frente de un grupo de comando actuó en distintos puntos de Iguala, la noche en que desaparecieron los 43 normalistas.

Hubo omisión, indiferencia, dejar hacer, dejar pasar? Solo Dios, porque la verdad nunca la conoceremos.

Es increíble la versión de que los guerreros unidos confundieron a los muchachos con un grupo opositor en la lucha por el territorio para vender drogas. Los pobres chavos no llevaban armas. Fue una masacre despiadada.