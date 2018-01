Buenos Días Chiapas/Francisco Chávez Quiñonez

Chiapas, Waterloo de Miranda Nava.

Aunque mis dos que tres lectores no me crean, pero sabe más el diablo por viejo que por diablo, y mi percepción es que Don Enrique va a lidiar con un toro peligroso, ese bicho ya fue indultado; de ahí que podría no dejarse engañar. Tal vez con la capa pueda llegar al tercer tercio, pero ya con la muleta ¡cuidado! El toro podría irse al cuerpo.

Dios te coja confesado, Miranda, porque ese burel llamado “Verde” sí que te puede dar una cogida que te dejaría baldado.

Bueno, del lenguaje taurino que muy poco conozco, pero no soy neófito, y cuando tengo dudas me auxilia el mataor León Cerpa, paso al político.

EL PRI de irse solo, perdería irremediablemente. El Verde, de irse solo, se le unirían partidos garrapatas, que muy pocos votos aportan, pero el candidato a gobernador por el Verde dispondría de las arcas reales. Todo mundo sabe ya que las elecciones se ganan con billuyos de 500, aunque para esté uno de julio ya estamos azuzando a la tlacuachada que venda caro su voto, como el amor de la aventurera, que no se baje de mil pesos, con esta cantidad se celebra la tarde del domingo 1 de julio con megas, pollos asados y botanas. Para los niños también alcanzará y se les dará de beber aguas negras (refrescos con cola).

Esto ya se tensó demasiado y el pobre de Peña Nieto está sintiendo, no lo duro, sino lo tupido. El gobernador Corral lo tiene contra las cuerdas, yo así lo veo, salvo la mejor opinión de usted.

A la alianza PAN-PRD (no incluyo al otro porque aquí en Chiapas, si mucho le dará a sus compinches 10 mil votos), no le concedo posibilidad de ganar aquí en Chiapas ni a nivel nacional. El PAN está desfondado y el PRD, peor. Levantaría algo aquí esa alianza si Aguilar Bodegas es el candidato, pero de ser la Orantes ¡bendito Dios! No sacará ni el mismo número de votos de hace seis años. De ser ella, ya lo van a ver.

Muchos morenistas de corazón y también simpatizantes, sobre todo seguidores de López Obrador, han externado de que don Rutilio no es el mejor candidato a gobernador, y hasta se han aventado a proponer que lo sea Zoé Robledo Aburto.

Desconocen o han olvidado que, en cuanto Zoé sea postulado para un cargo de elección popular, sus atacantes les recordarán que Zoé es hechura y, lo peor, herencia de Sabines. Aparecerán fotocopias del último préstamo que el congreso le aprobó a Calígula, allí está nombre y rubrica de Zoé. Claro está que Sabines no se daba por mal servido y de esos cinco mil millones de pesos, a lo mejor repartió el diezmo entre los 40, porque creo que ningún diputado se negó a firmar, es cuestión de consultarlo.

Pongamos las cosas sobre la mesa y las veamos sin apasionamientos. Así, Rutilio, siendo del PRD, aceptó un buen cargo que le dio Manuel el Verde, pero esto fue, no lo olviden, porque el joven gobernador no conocía a políticos destacados de otros partidos, solamente del falso ecologista.

Recordemos que, hace seis años, el güero agarró al PRI, como al tigre de Santa Julia(defecando) y les dijo, los invitó a unirse. Al PRI no le quedó de otra. Hace seis años, como ahora, el PRI si va solo pierde, por eso fue que se unieron. Lo que sigue, ya se los conté líneas arriba.

En conclusión, el PRI podría no gobernar a Chiapas durante 24 años, un cuarto de siglo, por lo que tendrá que ceder y Miranda Nava verá aquí en Chiapas el final de su carrera. Tendrá que informar al clavillazo que aquí le plantean que, para pagar la costosa campaña están las arcas reales y el triunfo seguro, pero, con un candidato impuesto por Manuel, que se le vio ya que es bien verde. Velasco sabe que, aún ganando Meade no le darán entrada a la primera división, de ahí que el Verde, con el PRI o sin él le tiene que dar a Pepe (el que “onde” que aprieta), más de un millón de votos. De obtener AMLO esa cantidad y estar arriba del PRI, Velasco debe ya pensar en vivir fuera de México.

No, para que le digo, esto se pondrá mejor.