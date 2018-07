BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Acabemos con el Verde.

Acabemos con el Verde.

Hace muchos años, cuando renuncie al PRI, apoyé a candidatos del PRD, a Rutilio Escandón, a Carlos Morales. Apoyaba a las personas. No me afilie al PRD.

También me invitaron a afiliarme al Verde ecologista. Cientos de miles de jóvenes de todo México lo hicieron, creyeron en un partido realmente defensor de la ecología. Yo no me afilié al Verde y me di cuenta de que era una franquicia familiar vigente hasta la fecha.

El PRD propiamente ya tiene diagnosticado un cáncer terminal y el Verde, en mi opinión, debe desaparecer por ser un falso partido ecologista, de ahí que los Verdes de Europa y otros países propiamente lo expulsaron.

Lo único que hizo el Verde fue dejar sin trabajo a los domadores de animales de los circos.

También intento acabar con la fiesta brava, pero no puedo, porque cayeron en cuenta que “más cornadas da el hambre”.

Gracias al Verde, el actual gobernador fue, primeramente diputado local, luego federal, luego senador y con la ayuda del PRI, gobernador.

Por su juventud, por su inmadurez, pasó por su mente ser presidente Constitucional de los Estados Unidos mexicanos, lo vio “cuarta al hoyo” y le metió unos centavos para promoverse, para posicionarse y luego posesionarse. Ya ustedes saben el resto.

Aquí en Tuxtla, tránsito del estado ya está acabando con el verde, la menos en los semáforos ya no enciende ese color y uno avanza viendo de lado el rojo ¡Qué cachetes los de tránsito y vialidad!

Seguimos. Como Tabasco está cuarta al hoyo, Velasco Coello pensó que, con la ayuda de Pico Madrazo, pintarían de verde a los chocos. Para nada. Allá el Verde no avanzó y, en las pasadas elecciones ganó ¡nada! Nuestro gobernador irrespetuoso de la autonomía, en la biblioteca “José Emilio Pacheco”, de la UNACH colocó una placa que dice: Chiapas nos une. Siempre nos ha unido el nacionalismo a los buenos chiapanecos, pero el partido Verde nos desunió y en varios municipios aún Verdes, una vez que Velasco Coello se haya largado, van a ver la jolotada que van a sufrir los residuos del partido que quiso apropiarse del sureste ¡Dios mío! Perdona a los que no saben lo que hacen.

Vienen pues problemas muy fuertes. Ojalá que se “olvide la odiosa venganza”, como nos dice en un verso el Himno a Chiapas.

Esté partido aún dispone de las arcas reales pero ya sus días están contados. El próximo gobierno es de Morena. Las bases vigilarán que los recursos económicos que el Verde recibirá del IEPC sean cabalitos, ni un peso de más. Ya el gobernador Verde, aún con un cargo nacional, mejor que ni trate de influir porque las bases morenistas no tiene compromisos con nadie y delatarán cualquier arreglo o tranza fuera de la ley, así que “cuidado”. Lo mejor que puedes hacer, gobernador, es respetar la forma de gobernar del que va a sustituirte. Ni sugerencias, ni recomendaciones de quien deja a Chiapas en el cosmos como una flor al viento.

Queda un buen número de diputados y alcaldes Verdes, que se comunicarán con el que los dejó en ese cargo. Van a chismear, a despotricar, a quejarse que ya no es igual como cuando fuiste gobernador. Diputados y alcaldes Verdes ¡Absténganse! De intentar más desestabilización de la que estamos heredando, porque con la base morenista nuevamente les advierto ¡cuidado!

Vamos a iniciar una nueva forma de gobierno. Muchos dicen que nada cambiará. Bueno, hay lo vamos a ver.

En Chiapas hay decenas de medios escritos. Alcanza para apoyarlos, ya no estará en comunicación el que se queda con la mitad o más y aventaba las migajas a quienes contribuían a informar sobre las actividades de esté gobierno.

De esos huérfanos empezará este gobierno saliente a sentir una andanada de ataques y se revelarán muchas cosas que están aún escondidas.

Cosas veredes, dice una frase muy certera e infalible.