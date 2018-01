Buenos Días Chiapas/Francisco Chávez Quiñonez/Aquí te probaremos Anaya

Y es que, en Tabasco, estuviste muy girito y te fuiste contra el ex Granier Melo. Claro, allá el góber es del PRD, Don Arturo Núñez, y de esa manera intentaste lograr su apoyo para la elección que se avecina. Mi pronóstico, Anayita, es de que, cuando hay un pleito de compadres, la ganancia es del ahijado, dice el dicho.

Para que me entiendas, Morena y tu alianza se la partirán y el ganón, este año, podría ser el PRI, aunque, como van las cosas, Morena podría ganar por un margen de hasta un diez por ciento arriba de su más cercano adversario. Hablo de Tabasco, que quede claro.

Pero a lo que voy, de aquí te vamos a probar, es de que sí tendrás un encendido discurso y reclamo contra Juan Sabines, que dejó a Chiapas peor que Granier a Tabasco. Aquí, Manuel el verde no tocó ni con un papel sanitario marca pétalo a Juan Sabines, pensó que podría gobernar con una deuda que, a decir de los que saben, es la mitad del actual presupuesto para Chiapas en este 2018, esto es, arriba de los 40 mil millones de pesos. Algo así como la deuda que le dejó Duarte a Corral, en Chihuahua.

Aquí te vamos a probar, Anayita, vamos a ver si es cierto de que vas en serio contra la corrupción.

Sabines llego por el PRD, pero propiamente, al igual que Pablo Salazar, gobernó de manera autoritaria, dio palos de ciego y no dejo una sola obra trascendente, pero sobre todo que esas que producen más riqueza o ingresos. Para nada.

Por eso veo difícil, Anayita, y apuesto doble contra sencillo, que aquí en Chiapas, chitón boca, porque lo más seguro es que Manuel Verde te recibirá en el aeropuerto, aunque esto parezca increíble, pero así será si nos visitas antes de que las candidaturas queden definidas.

Los auténticos panistas y perredistas de Chiapas no correrán a abrazarte, ¡ni maiz! Es más, esos votarán por Margarita y los del sol azteca se están pasando en cascada a Morena. En el PRD chiapaneco solamente quedan los que viven de las prerrogativas. El PRD en Chiapas está desfondado.

La recepción que te darán, no digo te daremos, me da erisipela; será de varios miles porque de palacio saldrá el dinero para que sientas el apoyo.

Todos los gobernadores, por las recochinas dudas, apoyan a Dios y al diablo.

Ya te di mi pronóstico de Tabasco. Aquí en Chiapas, es bueno que sepas, que nuestro congreso propuso tiznar a los partidos y dejarlos sin las prerrogativas, quesque porque ese dinero serviría para la reconstrucción de tanto daño del temblor del 7 de septiembre pasado.

Yo creo que el diputado ERA se dijo a el mismo. Al tiznar a todos los partidos, incluyendo al Verde, este, no recibirá prerrogativas, pero tenemos a nuestra disposición las arcas reales. Nosotros sí tendremos dinero y así ganaremos de calle a nuestros adversarios ¿me entiendes, Méndez?

Pero se le cayó la puesta en escena al jaguar negro y todos los partidos tendrán sus centavitos.

No, si para que les digo más a mi docena de lectores. Aquí en Chiapas todavía no hay nada para nadie.

Lo que les aseguro es de que los morenistas ya firmamos el compromiso de no agarrarnos de las greñas los que no salgamos para candidatos, para nada, mi buen.

Sabemos que se van a dar sorpresotas de a kilo, que habrá candidatos que “dejarán” el Verde. El góber tiene que colocar mata haris en Morena por aquello del no te entumas. Manuel el verde está mal parado y no tiene nada seguro, de ahí que abrazará a todos los candidatos a la presidencia y a los que aspiran a sucederlo.

Los morenistas le vamos a pedir a Andrés Manuel que no se deje abrazar por el güero, es más, podemos adelantar una carta abierta para que no se vaya a dar ese encuentro.

Los morenistas somos críticos y autocríticos como en ningún otro partido. Ya lo van a ver.

Por cierto, nuestro góber estará en la comida de la “Rial” el próximo sábado 13 en Villaflores. Allí vamos a ver si se da el encuentro con don Toni Macías Yasegey, suegro de Duarte, el que cayó en desgracia, por que el otro está bien protegido por orden del primer jefe, pero ya Corral lo está acorralando, se irá a instancias internacionales y aquí también vamos a ver si Anayita se une a esa petición o se hace pijiji.

Esto cada día se pone mejor y ya nos estamos amarrando los guantes, van a ver qué pelea vamos a dar los morenistas. Como decía Sony Alarcón, será frente a frente, cara a cara, de pilar a poste, sin dar ni pedir cuartel. Ya van a ver que estas elecciones no serán ni la sombra de las del 2015.