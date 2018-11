BUENOS DÍAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Bienvenida la polarización

Bienvenida la polarización

Primero investiguen en la física y en la química qué es la polarización. Luego el sentido figurativo, que es lo que vamos a trabajar.

Raymundo Riva Palacio dice que la polarización somos todos. Algo así como la corrupción somos todos. De la Madrid llegó a decir que la solución somos todos.

Bueno, pasemos ahora a lo que dijo hace unos días el hombrecito de Agualeguas. Salinas tiene ñáñaras y en una conferencia que dio sobre Nicolás Maquiavelo, a 500 años de su nacimiento, entre advertencia y “se los dije”, expresó que “una república puede renacer o desaparecer”.

Con López Obrador, pero sobre todo con nosotros, los de abajo, los millones que les dimos el voto contundente para que, ni se cayera el sistema ni se hicieran trampas como con Calderón, somos los que decimos: bienvenida la polarización.

Carlitos, la República mexicana no va a desaparecer, renacerá de las cenizas en que la dejaron los presidentes del PRIAN.

¡Claro que desaparecerá! Pero esa república, así con minúsculas en la que, sexenio tras sexenio, del PRI o del PAN, nada pasaba, nada cambiaba, solamente aumentaba el analfabetismo, la insalubridad, la inseguridad social, la desatención y falta de medicinas en los hospitales, escuelas sin letrinas o ya llenas de residuos, por lo que los alumnos disponen sus excretas al aire libre. Escuelas con techos de láminas, naylon o lo que se les pueda poner para que el sol no deshidrate a los niños.

Desaparecerá esa república de transas, de compras con sobreprecio, de pago a empresas fantasma, de pago de obras no realizadas, del diezmo obligado, que, desde hace tiempo desapareció y muchos políticos mejor se hicieron socios de los constructores. Yo te doy esa obra y vamos por mitad de las utilidades.

Esa república, Carlitos, tiene que desaparecer, con AMLO o sin él, porque, como eres diabólico no descarto que estés fraguando algo tenebroso.

Nos vamos a polarizar, Carlitos. Millones de mexicanos lo deseamos, ya ves qué revolcada le dimos al sistema, a su república de porquería, nada generosa con sus hijos.

Los grandes negocios acabarán, no las grandes empresas, porque los hombres del dinero tienen derecho a hacer crecer sus capitales, a invertir, a promover, a expandirse, a ganar lo que permita el libre mercado, pero no a venderle aspirinas al sector salud, la caja de treinta pesos a trescientos. Eso lo estamos viendo aquí, desde cuando Juan Sabines vio todo lo que se le podía sacar en los miles de millones de pesos de ese sector.

Obras de mala calidad, carreteras que se deslavan con el primer aguacero; en fin, no alcanzarían todas las páginas de este diario para señalar y denunciar las mil y una trampas de los políticos del PRIAN para, el término de su sexenio, pasar a ser ya de la clase empresarial. Dueños de franquicias de hoteles, restaurantes, constructoras, proveedores de materiales, etc.

Si, Carlitos, la actual república desaparecerá y nos vamos a polarizar, no exactamente como Venezuela o Nicaragua; mucho menos como Cuba, porque la imposición del socialismo, hoy por hoy ya no es posible.

Los mexicanos nos vamos a dividir muy pronto en dos grupos, el de los hijos y el de los jijos.

Escoge, Carlitos, con quién quieres estar. Se puede ser millonario y amar a la patria y servirla. Obtener ganancias lícitas. Todavía hay empresarios mexicanos limpios que hacen crecer sus empresas sin alterar facturas.

Pero, de que vamos a polarizarnos, eso que ni qué.

De que acabará la tercera república que nos heredó el movimiento armado de 1910. Eso que ni qué.

Nos vamos a polarizar, Carlitos, pero no sientas ñáñaras, tienes la capacidad e inteligencia de hacer crecer tus negocios también con la cuarta república, eso sí, legalmente, porque miles de morenistas estaremos prestos para señalar desvíos, transas, arreglos en lo oscurito, etc.

¡Viva la polarización!