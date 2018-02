BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/¡Cállense, chachalacas!

Jefe Noé, los columnistas aprovechamos expresar libremente lo que pensamos, si el medio en que lo hacemos lo permite, desde luego.

A principios de este sexenio, no se podía siquiera mencionar el nombre de ya sabes quién.

A María Morales Ruíz, en una comida con los compañeros ex Normal del ICACH le dije que, aunque sea una vez a la semana publicara algo de AMLO en su diario que, lo acepto, tiene una gran circulación y distribución.

Simplemente me dijo que no, para que te alargo los puntos de vista que externamos cada uno.

Hoy, ya en el Cuarto Poder algo se tiene que decir, a web, de Andrés Manuel.

Y esto va a arreciar, también a web, como aquella canción que en unos versos dice: “aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiere Dios…”

Bueno, tal vez Dios me podría decir, no me metas en chingaderas, porque eso es la política mexicana.

Ya por ahí también el compa Roberto Domínguez Cortés les dice a sus muchos lectores que el Sr. López podría convertirse en un Duce, como Mussolini; o un generalísimo, como mi tocayo Francisco Franco.

Todo es posible en la Paz, mi buen Roberto, nomás deja que Morena domine ambas Cámaras y se aprobará la reelección para que AMLO se eche 12 años, más, no creo, porque en dos períodos llegaría a los 80.

¡Claro! Todo es posible, quién iba a pensar que Fidel Castro sería el hombre fuerte de Cuba más de 40 años.

Y así, si le buscamos en la geografía mundial, solamente en este siglo XXI, encontraremos hombres fuertes que llevan más de 10 años y buscan prolongar su mandato otro tanto.

Todo es según el cristal con que se mire, porque hay políticos que se echan más de 40 años sin desprenderse de la ubre, más o menos así: Alcalde, diputado local, luego federal o senador, luego gobernador y, como en el juego de serpientes y escaleras, descienden para nuevamente empezar, diputado federal, senador, presidente del partido por el que no ha dejado de mamar (del presupuesto, no piense mal), etc.

Viene siendo pues una reelección disfrazada y ya no digamos los líderes sindicales que no respetan los estatutos y no convocan a la elección de un nuevo comité ejecutivo nacional (Elba Esther, Romero Deschamps, etc.)

Resulta pues que las opiniones externadas por AMLO están provocando ñáñaras en muchos columnistas bragados.

El que el candidato de Morena haya propuesto amnistía o indulto, más bien yo creo que serían pláticas de paz, inquieto a medio mundo, olvidándonos de que fue Peña Nieto el primero, en 2014, el que no persiguió a los asesinos de los 43 ayotzinapos. Perdonó el horrendo crimen y, el ejército y la policía federal se quedaron quietecitos teniendo toda la información, no me vaya a salir un defensor del sistema que no fue así.

En estos días van a salir muchas chachalacas, ya lo van a ver, cuando se acerque el uno de julio, los hombres del sistema correrán de aquí para allá como las ratas que ya comieron veneno y no saben para donde correr porque lo que sienten en las vísceras ha de ser horrible.

Los hombres del PRI-Verde se han de reunir todas las noches para planear mil y una formas de ganar en forma fraudulenta. Repasan todas las tácticas que se han empleado a tráves de décadas, desechan las que pueden ser detectadas e inventan, yo creo que con el apoyo de computadoras, cómo volver a ganar con fraudes. Le advierto al INE, a Lorenzo “El magnífico”, a los magistrados del Tribunal Electoral Federal y al de la Fepade que, por la seguridad de sus familias, actúen imparcialmente. Como dicen los chavos, se los advierto en buena onda.

Bueno, ahora yo les pregunto, qué fue más ofensivo y más trascendente a nivel internacional, esa inmortal frase del Botafox: “comes y te vas”, qué osadía para decirle eso a un hombre protagonista de dos siglos; o el que AMLO le hubiera dicho al Botafox: ¡Cállate, chachalaca!

Y es que Chente sigue siendo eso o esa.

Nada bueno recordamos de su “mandato”, Chente. Los que mandaron fueron los hijos de tu esposa.

Ojalá que ya no externaras más opiniones, en boca cerrada…