BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Crónica de una licencia anunciada

-Gobernador, buenos días, no le voy a dar más vueltas al asunto, va. Por instrucciones del jefe, solicitaras licencia en un par de días, el señor presidente te nombrará embajador en…

-El Góber palidece, titubea y no le queda otra que responder: sí, sí, ya estaba preparado y terminará poniendo en orden algunas cosas para salir de aquí, de ser posible el próximo domingo, para… bueno, tú ya sabes.

Cualquier parecido o semejanza con personajes de la vida real es mera coincidencia.

Y es que, son rumores, son rumores, si ERA es candidato del PAN-PRD, en el más alto nivel no permitirán que pueda ganar el comiteco, por lo que, solamente hay de dos sopas: que no sea candidato de esos dos partidos o que no tenga “hado padrino” que le de las las llaves de las arcas reales.

Creo que sí me entiendes, Méndez, o nuevamente te lo explico, Federico. Echar a nuestro gato o imaginación a retozar, es gratis: podría el senador Melgar terminar este atribulado sexenio, o bien un reconocido priista, de cacho retorcido, por ejemplo César Augusto, que garantice el triunfo de Albores Jr.

Ya lo canté al principio, son rumores y lucubraciones de este menda.

Y es que, a la licencia anunciada se le unen otros indicios, van: Sasil ya no es delegada de Prospera. Me imaginó que tratará de regresar a su curul federal, que es verde, en la CDMX hay un líder de la exigua bancada que podría hacérsela de tos y la güerita perdería “hacha, calabaza y miel”. Así me decía mi abuelita Serafina.

Lula Avendaño Bermúdez, también delegado federal hace menos de un año, fue guillotinado, me imagino que intentará regresar a San Lázaro.

También fue removido Alejandro de la Torre González, en la delegación del IMSS.

La situación en la que esta nuestro joven gobernador es pues difícil. Si el PAN-PRD no postula a ERA, que es lo más seguro, este también perderá hacha, calabaza y miel.

Llegar a senador pluri sería ganancia para el comiteco. Yo le sugiero que consiga postulación y nade de a muertito.

Así como veo las cosas, el PRI va con todo. Necesita más de un millón de votos para Meade (de Chiapas).

De ser postulado Josean, se las verá más difícil para el PRI irse liso. De ser Eduardo, el buen Rutilio podría ser el beneficiado. El PRI, separado del Verde no llegarían ni a medio millón de votos.

No, si para qué le digo, con este rompimiento se creó un cisma y los que ya habían recibido la bendición de Manolo, pues lo mejor es que se preparen para recibir el mensaje: que dice mi mamá, que siempre no.

Alcaldes, locales, federales, senadores, las candidaturas pues, se esfumaron.

Aquí se tienen que dar decisiones que tendrán olor a traición, pero en la política los amigos son falsos, veleidosos, chaqueteros en una palabra: pero los enemigos sí que son de verdad.

Nuestro joven alcalde capitalino, lo más seguro es que tendrá que preparar el beso de Judas para quien lo impuso hace tres años. Ni modos, la historia seguirá repitiéndose.

Estás conmigo o estás contra mí. Así tendrá que decir Albores Jr. A los que vea indecisos, aunque, en unos días más podría escucharse el griterío de ¡El Rey ha muerto! ¡Viva el rey!

Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación… son versos de una canción que escuchaba de niño hace más de medio siglo.

Se vuelve a aplicar como anillo al dedo.

Les recomiendo que vean la película mexicana filmada hace ya varias décadas “Las pirañas aman en cuaresma”. También cae como anillo al dedo. Le próximo viernes, el cuarto, a lo mejor vamos a la Concordia. Veremos al señor de la misericordia y luego comeremos con algunos buenos amigos concordeños, que también buscan colocarse en la planilla municipal, la localuca y ahora, con este descuadre que viene, por qué no, una federal.

Nadie sabe para quién trabaja. Así es la política.