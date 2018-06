BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Dejen de joder a los maestros.

Dejen de joder a los maestros.

Los plantones, los bloqueos, las marchas, etc. Desde luego que encabritan al más manso, pero este descuadre tiene una explicación, y de este movimiento sé algo. Veamos.

En septiembre de 1979 inicia el movimiento magisterial nacional. Desde luego que no le entraron ni la mitad de los estados, pero, como en todos los descuadres, es la minoría la que pone en jaque a todo un sistema, a todo el gobierno.

El magisterio siempre ha querido renovación en los cuadros sindicales. En cada estado se da, pero, a nivel nacional, nanchis.

Es así como Carlos Jonguitud se instala en la presidencia del SNTE y, por sus huesos, ya no convoca a una renovación estatuaria del comité ejecutivo nacional.

Las reelecciones no son buenas, pero como Jonguitud le servía al PRI- gobierno, ni vio, ni oyó los reclamos de miles de maestros que querían ver la convocatoria para la renovación.

Aclaro que, con excepción del secretario general, los otros integrantes pueden repetir, cambiando de carteras.

Pero no, para qué, y el gobierno apoyó a Jonguitud para que se siguiera de largo, así como lo hace Romero Deschamps en Pemex.

Con Carlos Salinas cae Jonguitud y llega la paisana. Peor tantito, ella se echó cinco periodos al hilo, tampoco se respetó al convocar a la renovación una vez llegado a su fin el periodo.

Bueno, así es como inicia ese grupo de oposición llamado CNTE (Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación).

Algunos maestros perdieron la vida en esa lucha. El que tiene el poder no lo quiere ya soltar. Vean la estupidez de los diputados del PRI y de los de otros partidos que los apoyaron para la reelección de alcaldes y diputados. Así empieza y termina en la presidencia de la República. Así que, si gana López Obrador, pues la reelección podría llegar a la primera magistratura, pero la culpa fue, sí, del PRI.

Cayó Elba Esther y la dejarán de fregar una vez que Peña Nieto termine.

Esta Juan Díaz de la Torre y ya pasó un periodo y está iniciando el segundo. Miren pues quienes son los culpables de que la CNTE no pierda fuerza. Los del SNTE no quieren dar ni una rebanada del pastel, pues, que aguanten las embestidas de la CNTE. Creo que ya me está usted entendiendo.

Llega Nuño y plantea una reforma que inició con la aplicación de exámenes a los maestros. ¿Más exámenes?

Para entrar, después de la preparatoria a una escuela formadora de maestros, se presenta un examen. En el cuarto y último año se les aplica otro examen (tesina) para que obtengan el título.

Salen los nuevos maestros locos de contentos y van a la SEP a presentar otro examen para obtener una plaza. Ya van tres. Y Nuño les quería aplicar otros tres.

Eso sí, Nuño se gastó una millonada cacareando en todos los medios esa reforma. Nuño no conoce escuelas del medio rural de Chiapas o de Oaxaca, en las que no se puede trabajar con la tecnología de vanguardia. Muchas sin energía eléctrica, sin internet. Los retretes son letrinas apestosas.

En muchas los niños acarrean el agua de un pozo o del arroyo más cercano.

El actual, Granados Roldán, como ya fue gobernador, sí conocen más de la situación de miles de escuelas del medio rural, pero le quedan unos meses. Ya no puede hacer nada, de ahí que prefiera la mesura.

Aquí en Chiapas a muchos maestros no les han pagado interinatos que cubrieron hace tres años o más. De las nuevas contrataciones también les pagan con gotero. Los que han ascendido de maestros a directores y de directores a supervisores no les pagan la diferencia. Cualquiera entiende que en los ascensos hay un aumento de las percepciones.

Con todas esas chingaderas que le hace al gobierno federal y estatal a los maestros, quieren ustedes que no protesten?

De ganar López Obrador se hará una reforma con maestros, padres de familia y profesionistas que sí saben de educación. Los maestros aceptarán las recomendaciones, sugerencias, propuestas, etc.

Si algún indejo propone otro examen, el próximo año veremos otra vez el campamento en la avenida central. Espero que me hayan entendido.

Conclusión. Que el actual gobierno ya deje de chingar a los maestros.