BUENOS DIAS CHIAPAS/francisco chávez quiñonez/El quinto juego.

Estoy viendo en TV que esta vez nuestra selección sí llegará al 5º. Juego.

A los que saben, les pido amplíen mi conocimiento sobre esta hazaña inconquistable de la que tengo una duda.

En México 86, leo: duelo contra Bélgica, 3 de junio. México 2-1 Bélgica.

7 de junio. México1-1Paraguay. 11 de junio México1-0 Irak. 15 de junio México2-0 Bulgaria. 21 de junio ¡llega el quinto juego! México 0-0 Alemania. En el estadio San Nicolás de los Garza, México cae en penales Alemania 4-1 México. Cuando se gana el quinto juego, el equipo que queda en último lugar, ocuparía el octavo mundial, así lo entiendo yo.

Si se gana el sexto juego, todos los mexicanos deseamos que esta vez nuestra selección llegue, el colero ocuparía el cuarto lugar mundial.

Que nuestro equipo llegue a ser campeón mundial lo veo imposible, pero ¡imagínese! Subcampeón o el cuarto sitio mundial.

Crucemos los dedos, otros pídanselo a San Judas Tadeo. Desconozco quién sea el santo patrón de los deportistas, pero debe haberlo.

A lo mejor funcionan las oraciones a la cruz y al diablo, nombre del libro que escribió hace mucho el arqueólogo Carlos Navarrete.

Hoy no hablaré de política, pero a mi regreso de la CDMX les traeré mucha información.

Debo estar allá el miércoles 18 en la Soc. Mex. De Geografía y estad. En la reunión nacional anual conmemorativa. Acompañare al presidente estatal, geógrafo Franco Naranjo Linares.

Dentro de los actos está la entrega de la presidencia nacional, lo hará don Julio Zamora Bátiz al doctor Hugo Castro Aranda.

Por allá saludaremos también al próximo vicepresidente, el frailescano Virgilio Arias. También nos moveremos las colas con muchos otros compañeros de otro tanto de correspondientes estatales, como de Jalisco.

Es probable que llegue con el grupo el Gral. Médico militar retirado, Cléver Chávez Marín. También chiapaneco y radicado en Guadalajara.

El año pasado les pedía a los consocios del Edomex que inviten y lleven a Avecita López Sámano. Muchos de mis lectores no saben de quien se trata.

Va: es la hija de Don Adolfo López Mateos y Doña Eva Sámano. Debe tener un poco más de setenta.

No quedó con recursos como otros hijos de expresidentes, de ahí que se gana la vida con su escuela primaria particular de la cual es directora.

¡Qué tal eso! Diría Checo Melgar. Una hija de un expresidente de México, que demuestra, sin ninguna ostentación o propaganda, que su padre le enseño a trabajar y a vivir con el producto de su esfuerzo.

Avecita es un ejemplo nacional y hasta allende las fronteras, pero su discreción y entrega a la niñez no la hacen buscar las cámaras.

Tal vez hace algunos años, algún partido le ofreció alguna candidatura. Tal vez también ella pensó que, ser diputada, por ejemplo: en este nuestro sistema, es vergonzante, al paso de los años es un estigma. No se puede decir con orgullo a los hijos y/o nietos: ¡fui diputado!

Peor si fue de aquellos que acabaron con el municipio libre y que los aspirantes a una alcaldía lo tenían que hacer a tráves de un partido.

Ahora es que ya hay independientes, pero muchos años se violó la ley del municipio libre y nuestros preclaros diputados permanecieron mudos también muchos años.

A otro asunto. ¿Vio usted una película titulada Krámer contra Krámer?

Si no la vio, ahora si la verá en vivo y a todo color, con el nombre de Carlos contra Carlos. Se trata de Carlos Morales y Carlos Penagos, por la presidencia municipal capitalina.

Se dice que el del PRI no será rival de peso, aún con muchos pesos. Que el choque de trenes será el de Paco Rojas contra Carlos Morales.

También se dice que, aún por poco margen, ahora sí, repetirá el Médico, porque la tuxtlecada quiere demostrarle al góber que fue Paco Rojas el que ganó hace tres años. Manolete impuso a web a Castellanos, y mire usted qué ciudad no deja esté hulero que prometió terminar su período.

Nunca los tuxtlecos y los avecindados habíamos tenido tantas calles de mier, un foco encendido por nueve apagados, basura, ripio, escombro, etc. En todas las calles y también drenajes a cielo abierto, ahora sí lo completo, expulsando aguas de mierda. Razona tu voto.