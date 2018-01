BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Fraude seguro.

Llegó a Chiapas Enrique Miranda Nava. Como dicen en Arriaga: ¡mirá quién! Como delegado del PRI (especial).

El fraude está ya garantizado en las próximas elecciones, que serán, a imagen y semejanza de las que se dieron el año pasado en el Edomex para imponer a web a Alfredo del Mazo. Era orden presidencial y, ¡cuidado! Peña Nieto es autoritario, acostumbrado a mandar; de ahí que están a sus órdenes los tres jueces que contarán los “rounds”. Esos jueces son: El INE, la Fepade y el Tribunal electoral. Haga usted de cuenta que verá una pelea entre Pacquiao y Márquez (Meade Vs. AMLO). Para que los jueces reconocieran que Márquez había ganado dejó conmocionado al filipino, le contaron hasta 20 y no se levantó.

En las dos peleas anteriores, por puntos, todos vimos ganar a Márquez, pero no así los jueces.

Esta vez, AMLO tiene que ganar por tres millones de votos o más para “noquear” al PRI-Verde; de otra manera, los “jueces” que cité arriba tienen que obedecer al presidente, so pena de perder la chamba.

Así están las cosas, compas.

Miranda Nava estuvo en la Sedesol, Subsecretario de gobierno en la SEGOB, secretario de gobierno y de finanzas en el Edomex.

Bueno, esas armas porta este integrante de los Atlacomulcos, que ya preparan maletas con billetes de 500 para la compra de votos, así como tarjetas Monex y Soriana, que el INE dijo que se pueden emplear ¡qué tal eso! Diría Checo Melgar.

Circula ya la versión de que el dueño de las arcas reales de Chiapas tiene que aportar muchos quinquirrines porque la orden de muy arriba en de que, aquí en Chiapas, tiene que ganar Pepe (que todavía no aprieta).

Que le advirtieron al dueño de las arcas: cumple por vida tuya, perdón, por libertad tuya ¿me entendió?

Por qué Zoé no.

Es cierto, muchos morenistas auténticos, seguidores de AMLO y mucha gente que no está afiliada a MORENA nos han dicho que ven mejor al candidato al gobierno de Chiapas, y esgrimen el argumento de que Rutilio, por haber aceptado un alto cargo de Manuel el verde, por el resto de su vida deberá estar agradecido ¿usted cree?

También de que, de ganar Rutilio no se abrirá ninguna investigación en contra del protector y encubridor de Juan Sabines Guerrero.

Todo puede ser en esta política aldeana, como dicen muchos. Podría ser que el góber actual pruebe la cárcel y Sabines se ría desde donde esté, tal vez ya no en Orlando porque, una vez atrapado el Duarte de Chihuahua, el que sigue es Sabines, salvo que nuestro gobernador prefiera jugarse el pellejo y la libertad (probar el Amate) y no colaborar con las investigaciones, con los fraudes, estafas, desvíos, pagos a empresas fantasma que dejó Juan Sabines y que nadie puede pagar y/o comprobar que no fue así.

¡ni maiz!

Los detractores de Escandón Cadenas le buscan y le buscan y no le encuentran, quiero decir, algún documento, alguna transa, algún pago no justificado, podría ser de una construcción, de una obra inexistente, para tiznarlo, pero, hasta hoy, pido pruebas, pruebas, colegas.

Obviamente que muchos columnistas tienen que sacar para la chuleta, de ahí que está ya apareciendo la diatriba, el trabajo sucio, aceitoso, mugre, pero, como les digo, de no aprovechar este corto tiempo de campañas, ¿de dónde?

En conclusión, postular a Zoé exige una postura, una declaración unida a la de los chiapanecos, que no podemos olvidar a Sabines, porque la deuda ahí está, como la puerta de Alcalá.