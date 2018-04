BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Gómez Bahámaca, respeta a los pensionistas.

Para que los que meleen, entre estos, funcionarios de gobierno federal y estatal, les explico.

Cuando un maestro(a) o empleado administrativo de la SEP solicita su jubilación o pensión, sabe de antemano que su aguinaldo tendrá una merma, variable, desde luego, de acuerdo a sus percepciones salariales.

Es así, como, desde hace más de 10 años, estaba Juan Sabines Guerrero, los líderes de la sección 7 gestionaron a través del gobernador citado, que se nos diera un apoyo en diciembre para compensar esa merma en el aguinaldo.

Esto se consiguió anualmente, pero en el año 2015 se echó la mula, ya no nos dieron ese apoyo menor a un mil pesos.

A través de las delegaciones de jubilados, pertenecientes a la sección 7, desde luego, empezamos a gestionar ese pago. Pasó 2015, luego todo el 2016 y ¡nada!

El año pasado, el representante estatal de los jubilados lo era el compañero José Luis Reyes Marroquín. El entendió que, de los miles de jubilados de Chiapas, tenía que darse, no un divisionismo, sino una diversidad de ideologías, quiero decir que, muchos compañeros militaban en partidos llamados de izquierda, que ya solamente es el membrete, pero de eso hablaré en otra ocasión.

También hay cientos de pensionistas que militan en otros partidos y también cientos que no están con ninguno porque han sentido una decepción de gobernadores como Pablo Salazar, a quien miles de maestros lo llevaron a ser gobernador y después fue el más represivo, hasta con los alumnos de la Mactumatzá. Actuó como un descastado porque es hijo de maestros.

Bueno, pero volviendo al bono, hace poco que recibió las riendas de la 7 el compañero Pedro Gómez Bahámaca y él, me imagino que aconsejado por otros radicales inició un hostigamiento contra delegaciones que se oponían a marchar de “Chiapasionate” al parque central, sobre todo aquellos 70 y más cuyos chocosuelos ya se entiesaron y no pueden caminar más que algunas cuadras.

En los plantones en el parque central apoyábamos por turnos, pero los tíos no se quedaban a dormir porque una “aserenada” les puede provocar una bronquitis y mandarlos a la calas. Sé que mis lectores me están entendiendo.

Hace como 20 días, el citado líder citó a los jubilados de todos los municipios de Chiapas al auditorio de la sección (libramiento norte poniente). Llenaron el auditorio de bote en bote, se tomó la foto como para que se viera el “arrastre” de miles de jubilados y con ello “acalambrar” al mismo góber precioso, o no sabemos cuál fue la intención de ese alarde. Unos dicen que el ejecutivo asistiría, pero no lo creo, porque aún gestionando el bono no se escaparía de una rechifla, ya pasaron los tiempos de: Muchas gracias, señor gobernador. Al diablo ya con esas frases. Es obligación de los gobernadores velar por el bienestar de su pueblo. En este caso, del más de un millón trescientos mil chiapanecos que le dieron el voto al famoso güero.

Bueno, el caso es que maestros de otros municipios lejanos tuvieron que hacer cola más de 20 horas para recibir su bono. Los que llegaron en la mañana salieron hasta la madrugada del día siguiente. Esas son hijeces.

No se justifican, mi buen.

Bueno, ahora varias delegaciones a las que nos quieren tildar de “charras” esperan su bono y tendrán que acudir a las instancias que sean, porque, los sabes bien, Bahámaca, no se pueden retener sueldos, salarios, aguinaldo u otros beneficios, está penado y se acudirá, de ser necesario al Poder Judicial Federal.

Bueno, esa es la historia entre represión, castigo, escarmiento o no sé qué pasa por la cabeza de estos líderes, olvidan el goce de la libertad ideológica que nuestros abuelos conquistaron ante el clero y ante los dictadores.

Aprovechando el espacio le pido al Srio. De educación que, las nuevas escuelas que se abrirán para el ciclo 18-19 no se llamen Manuel Velasco Suárez, aunque sea una; les pido, que lleve el nombre Martin Luther King.

Hace unos días se recordó el quincuagésimo aniversario de su asesinato.

Desde luego que habrá muchos que se pregunten: ¿y quién fue él, pues?