BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Hoy no de política.

Hoy no de política.

En la autobiografía de Rius, en la página 215 leemos el subtítulo: Periodistas buenos, malos y feos.

Bien valen cinco minutos que usted le dedique, va:

“Dijo una vez Renato Leduc que a mí me deberían levantar un monumento por haber aguantado como patrones a Pagés Llergo, Marcúe Pardiñas y Gustavo Alatriste, de las revistas Siempre! Política y Sucesos, respectivamente.

Le falto mencionar a Fernando Díaz Lombardo (Ovaciones), Federico Bracamontes (Diario de México), Ealy Ortiz (El Universal), Mario Santaella (La Prensa) y Gabriel Alarcón (El Heraldo), periódicos todos de los que fui ignominiosamente corrido… pero aunque he padecido a esos personajes, también he tenido la suerte y dicha de trabajar y tratar a periodistas de todas las tallas y colores, y ustedes escojan a su gusto: Renato Leduc, Jorge Puga, Piño Sandoval, Emilio García Riera, Alfredo Leal Cortés, Julio Scherer, Roberto Acevedo (El Fígaro), Juan José Morales, Pita Cabrera, Armando C. Pareyón, Héctor Anaya, Ricardo Rocha, Guillermo Trejo Oviedo, Magdalena Mondragón, Vicente Leñero. Adriana Malvido, Carlos Payán, Roberto Ponce, Elvira Vargas, Víctor Rico Galán, Fausto Castillo, Vicente Villa, Jacobo Zabludowsky, Enrique Ramírez y Ramírez, Arturo Sotomayor, Jorge Saldaña, Efraín Huerta, Manuel Becerra Acosta, José Alvarado, Severo Mirón, Rosa Castro, Pedro Miguel, Rafael Fernández de Lara, Elena Poniatowska, Xavier Campos Ponce, Pedro Ramírez Ocampo, Isaac Díaz Araiza, Paco Martínez de la Vega, Armando Carlock, José Luis Ceceña, Armando Duvalier… a continuación cita a muchos más, pues Eduardo del Río hizo 60 años en el oficio de monero y nosotros leímos sus revistas en los años 60’s en que no llegaba a Tuxtla la Tv.

No esperaba yo pues que incluyera entre sus conocidos al poeta de Pijijiapan.

Paso a otro tema cultural.

Ustedes saben muy bien que la Luftwaffe es la fuerza aérea de Alemania.

Pues bien, en ese cuerpo del ejército hay un escuadrón llamado Staffel 742 Fis “Viva Zapata” ¿cómo, primo? Pues sí, y los aviones llevan la imagen del revolucionario mexicano lo mismo que las insignias de los pilotos. El interior de su edificio sede está decorado con fotografías del caudillo. Este escuadrón fue asignado a las operaciones de la OTAN y, desde 1971 tiene la autorización del gobierno mexicano para llevar ese nombre. Los pilotos son oficialmente llamados “Zapatas” y cada año se celebra su aniversario, qué tal eso! Diría Checo Melgar.

La última y nos vamos.

El 18 de mayo de 1784, el mexicano José María Alfaro realiza el primer vuelo en globo aerostático en Latinoamérica.

Aquí en Chiapas.

Tuvo que pasar casi un siglo para que los tuxtlecos vieran el ascenso de un globo.

Edi Maber Suárez Rodas hizo un libro de más de 100 páginas cuyo título es: Historia del primer aeronauta en Chiapas (1865-1876).

De la página 34 transcribimos: en el año de 1865 llegó la compañía mexicana caballos y Escarriola hermanos. El show incluía acróbatas, maromeros, trapecistas, payasos y, desde luego, la participación estelar de Don Sabino Escarriola y su aerostato ¡El arribo del primer globo aerostático a nuestra entidad chiapaneca, causaba revuelo, algarabía y furor!

En esos años la capital de Chiapas era San Cristóbal de las Casas. El globo de Escarriola fue inflado frente al palacio de gobierno tuxtleco (el que estuvo antes del que derribó Juan Sabines Gutiérrez), por los hermanos Victoriano y Herculano Ceballos.

Se elevó y bajó por el rumbo de la lomita, atrás del actual monumento a la bandera. Desde el temblor de Septiembre del año pasado, las dos mujeres de esta atalaya quedaron descabezadas.

Tal vez con el otro gobernador se las pongan, porque actualmente nos gobierna un jinete sin cabeza que le sigue partiendo la má…scara al estado.