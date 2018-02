BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/INE. Los mismos errores.

Lorenzo “El magnífico” anunció que, para el próximo 4 de marzo se realizará la primera insaculación en los 300 consejos distritales.

Esto ya se vio que no funciona, la mayoría de los “afortunados” no cumple, no acepta el nombramiento, y eso que ahora se paga, porque hace 50 años, cuando empecé a ser funcionario de casilla, ni agua, lo bueno que mi mamita (así dice tres patines), me llevaba mi jarra de pozol de cacao reventado y un almuerzo. Ya después los candidatos del PRI llevaban pollos asados y refrescos embotellados. Todavía no aparecían los no retornables.

Antes, pero eso era antes, la ciudadanía cumplía yo creo en más del 90%, ahora, vuelvo a creer, que de diez designados será la mitad la que acepta el nombramiento y se presenta antes de las ocho horas a instalar las mesas.

Lorenzo, no hay mejor funcionario que el que quiere serlo, por lo que se debería hacer una invitación abierta a la ciudadanía para que solicitara ser funcionario y se capacitara ¡claro que asistirían decenas de miles! No lo hagan los del INE porque el PRI-Verde prepara gente y la manda antes de las ocho de la mañana, cuando son ya las 8:10 el primero de la fila de votantes propone que se instala ya la mesa, que él, por ley será el presidente y el de atrás ¡Que suerte! Será el secretario (también mandado por el PRI-Verde), de ser posible, también los escrutadores son de la “familia revolucionaria” y esa casilla la ganará a reventar el PRI-Verde.

Ve, Lorenzo, yo no soy pendejo de ahorita, y esto lo vienen practicando desde hace más de 70 años y, por la indolencia de los mexicanos, su apatía, también, también llamada valemadrismo, vuelve a ganar el PRI ¡qué leche! Qué pasaría, Lorenzo, si la inscripción fuera voluntaria?

Pues que el PRI-Verde mandaría a miles de sus secuaces, pagados, para que se ofrezcan y reciban el curso.

No importa, aquí si vendría el sorteo al haber más voluntarios que el número de funcionarios que se necesitan y a atender las casillas llegarían de otros partidos ¿me entendiste? No creo que seas tan Lorenzo para no considerar que, lo que propongo es más democrático que esa pendejada llamada insaculación. No funciona, manitu, yo lo veo cada tres años, a los que les llega el nombramiento no lo reciben. Algunos dicen: para qué voy a perder mi tiempo si aquí en Chiapas volverá a ganar el PRI-Verde como pasó hace tres años con Castellanos y Paco Rojas. Es hacerse pendejo.

Oiga usted, se le va a pagar cinco salarios mínimos, dice el repartidor.

Ganará un quinientón, más torta y refrescos.

Ni así, hermano, ya te dije que, para qué putas votamos si aquí en Chiapas va a arrasar el PRI-Verde, como lo vimos hace tres años. Las migajas, los talguates, se los dieron a Mover a Chiapas y a Chiapas Unido, así volverá a ser esté próximo uno de julio, así que, por favor, joven (le dice al que le lleva el nombramiento), siga su camino, ya antes de usted me tocaron los de las atalayas. Este día solamente están chingando, mejor voy a salir, prefiero ir a visitar a mi suegra.

Así es, mi estimado Lorenzo, pero, claro, no le van a hacer caso al Tío Paquito, que si sabe.

Votamos por Castellanos.

Y es que dijo (me contaron) que a Tuxtla le falló con pavimentar una calle diaria, como alcalde, pero ya como gobernador “me cae que les cumpliré”. ¿Qué tal eso?, dice Checo Melgar. Y yo le agrego, “´que cachetes”. Los de Fernando.

Amanecer. Está pendiente el de enero y ya estamos en Febrero. Dicen las malas lenguas que ya no habrá construcciones de gobierno, ¡vaya! No se tapará ni un bache en Tuxtla, todo ese dinero tiene que guardarse para la compra de votos, porque, ahora resulta que la jabalinada lo está pensando bien y no cobrará menos de mil pesos por voto ¡adentro, cabrones! Así que, aquí en Chiapas, para ganar, tienen que desembuchar más de 10 mil millones de pesos ¡sí, señor!