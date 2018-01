Buenos Días Chiapas/Francisco Chávez Quiñonez/La tenencia, Tabasco y Chiapas

La tenencia, Tabasco y Chiapas

En 2015, don Arturo Núñez les quito a los tabasqueños el peso de la tenencia

Ya ustedes saben que el químico Andrés Granier Melo convirtió el presupuesto en deuda.

En Tabasco no se pudo encubrir, como aquí en Chiapas, y Granier fue arrestado y le fueron decomisadas algunas propiedades y cuentas bancarias. Era obvio, el PRD sustituyó al PRI.

Al igual sucedió en Veracruz, no ganó el Yunes del PRI, fue la alianza PAN-PRD, con el otro Yunes y este jodió a Duarte, el Duarte jarocho.

El otro Duarte, el norteño, tiene la protección por órdenes del primer jefe, de ahí que, aunque sintiendo frío, seguirá en los USA.

En Quintana Roo también Carlos Joaquín González (PAN-PRD), abrió una investigación, o varias, sobre el priísta Borge, y ya vieron hasta dónde llegó, lo que quiere decir que si se puede, y que aquí en Chiapas, este 18 pinta mal para Sabines, de ahí que yo le canto: “Cuídate Juan que ya por ay te andan buscando, son muchos hombres no te vayan a encerrar…”

Pero, volviendo a la tenencia de Chiapas, se sabe que unos diputados(as) empleados del góber, soltaron un buscapié para ver si se convertían en chicle y pegaba. Yo creo firmemente que este saliente gobierno pensaba instaurar nuevamente la tenencia.

Dicen que en las redes sociales solamente la palabra bonito no se incluyó, porque los asesores sugirieron anunciar: de reversa, mami, de reversa.

Así que no vayan a creer que no se dio la intentona.

También no perdamos de vista(desconozco las leyes en ese sentido), de que usted puede comprar aquí un carro, y el agente que hace los papeles le ofrece emplacarlo aquí nomás cerquita en Tabasco, donde ya el 18 es el cuarto año sin pago de tenencia. Esto fue el jaque mate para la hacienda de Chiapas. Si el góber necesita más recursos que gaste menos en espectaculares aunque se enoje el dueño de la empresa que los imprime, ese ex tiene ya los días contados.

Los diputados que salieron con Sabines, la sexagésima cuarta y que le aprobaron el préstamo último por cinco mil millones de pesos, también con cómplices de la gran deuda impagable y mañana voy a publicar los nombres para que usted vea que muchos muy tranquilos siguen mamando (del presupuesto) y solamente uno que otro está retirado.

No, si para que le digo si sí, si no. Con lo que anunció el góber de Chihuahua, ya puso contra la pared al aprendiz de procurador, quien solamente tiene seis años de titulado y para cumplir con la ley se requieren 10 (DIEZ).

Peña Nieto es autoritario y no rectificó. Peñita, en el pecado llevarás la penitencia.

Lo que viene es el tercer tercio para el PRI. Ya usted sabe, culmina con la espada, con la estocada. Tal vez en el primer intento se pinche, pero en el segundo el metal se irá hasta la empuñadura.

Se dice que esto no se acaba hasta que se acaba, así que la impunidad de Juan Sabines Guerrero, de la que goza, pues, parece que no va a llegar hasta el 30 de noviembre de este 18. Como se ven las cosas, para los grandes saqueadores de Chiapas podría llegarles algo muy parecido a lo que veremos en Quintana Roo en las próximas semanas. Este 18 inicia una guerra, en serio y en serie contra la impunidad. A delatar se ha dicho.

Ya voy a publicar sobre las construcciones que están haciendo unos políticos, no empresarios, en los terrenos de excedencia del libramiento norte. Terrenos que se agandallaron con el apoyo de catastro y de unos diputados que facilitaron la enajenación. Ya verán, verdolagas.

Y es que encabrita que los políticos del siglo XXl se van sobre los millones únicamente. Vean el caso de Yunes, el de Veracruz. Anda un reloj que cuesta lo que él tiene de sueldo nominal de un año, con aguinaldo.

La conclusión es que ese reloj no lo compró, lo robó, esto es que lo adquirió con dinero robado a las arcas del estado jarocho, y esas son hijeces.

Estoy de acuerdo, jefe Noé, que un deportista, un cantante, un multimillonario empresario, como Slim, compre uno de esos relojes, pero en un político es una prueba contundente de saque a los fondos públicos, a web.

Un jugador de futbol, americano o soccer, que firma por (bajito) millón de euros por un año, ese sí que puede comprar un reloj de esos, pero entrena y se chinga jugando, hasta se expone, pero Yunes, que tiene un hijo presidente municipal, el otro senador, el otro también con un gran cargo (es legal), pero se ve abusivo. No te hagas pijiji Anaya, y también la Barrales. Eso es lo que pasaría si ustedes ganaran. Repartirse los cargos más altos entre parientes y cuates. De una vez les pido a los que me leen que no voten por ese frente ya corrupto desde su gestación. A Morena le pido que los que lleguen a ganar no coloquen a sus hijos a la de ya. Graco, el de Cuernavaca, del PRD, quiere dejar en la silla que hoy ocupa al hijo de su esposa, uno de apellido Yayosso.

Ahora es cuando, Culebro Borrayas, ¡ataca!