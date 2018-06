BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/La verdad, según opiniones, ninguno ha convencido

La verdad, según opiniones, ninguno ha convencido. Todo es del color del cristal con que se mira.

El rapado Anaya se quiso seguir montando en Andrés Manuel, de ahí que López Obrador montó, pero en cólera, y ya lo fregó con el mote de riqui riquín canallin. Anaya se lo buscó. Debió haber respetado al peje porque casi lo dobla en edad y, un viejo, merece respeto.

Así que el panista, en el pecado llevó la penitencia y su segundo bautizo.

Yo creo que en este último debate es Andrés Manuel quien puede soltar la artillería. Los otros tres ya lo hicieron y se les acabo la pólvora.

Dígame usted qué más le pueden decir los tres cochinitos que atacan a López Obrador. Se les acabo el parque. Ya lo va usted a ver.

En cambio, el de Morena tiene lista la cartuchera con balas de más calibre.

Ahí le va. Le podría soltar a Anaya que, cuando esté llegó a las vidas de sus suegros Donino Martínez Díez y Maribel Natalia Franco, estos incrementaron sus negocios de 4 a 17 empresas. De seis inmuebles pasaron a 17 propiedades.

Como decimos aquí, de a chilazo, la familia de su seño, la señora de Anaya, acaparan más de 50 actas notariales asentadas en el registro público de la propiedad y del comercio en el estado de Querétaro.

¿Ladrónde salió ese dinero?

Anaya estuvo en el sexenio anterior y cuando se está al lado del gobernador es fácil hacerse de terrenos gratis. Con catastro se localizan los que llevan años por los que no se paga el predial. Lo enajenan y lo compras bara, bara; desde luego, en lo oscurito. Eso se está haciendo aquí en Tuxtla desde el mal gobierno de Sabines. Vean las construcciones en las excedencias del libramiento norte. Lo que eran canchas, juegos infantiles, etc. Ya se los chingaron, se las repartieron entre los consentidos del anterior y el actual.

El caso es que ya todo México se enteró de que, Anaya, en un sexenio, con el apoyo de sus suegros y cuñados tiene ya un capitalito de centenas de millones ¡Vamos, Andrés Manuel!

La anterior investigación apareció en el Universal. Consúltela y verá por qué Andrés Manuel fue certero en clavarle su otro nombre, porque el de Macuspana ya estaba bien informado.

A Pepe Meade lo va a despedazar con el despido de Dora Buchahín. ¿Le suena ese nombre?

Bueno, resulta que ella estaba en la dirección general de la auditoría forense de la ASF (Auditoría Superior de la Federación).

Perdió su chamba porque se le ocurrió sacar a la luz el desvío de recursos públicos conocidos como “la estafa maestra”, a través de los cuales, varias dependencias desaparecieron (no comprobaron) el desvío de más de siete mil millones de pesos.

La unidad de asuntos jurídicos de la mis ASF la bloqueó de investigar más desvíos operados por Rosario Robles Berlanga (que en verdad es mucha Berlanga para hacerse de centavitos).

Lo jodido para Meade es que estaba en la SHCP. Luego, cuando Rosario deja la Sedesol, quién cree usted que lo ocupa, cierto, Meade Kuribreña, el que dice que su honradez es a prueba de todo. Ya te jodieron, Pepe. Vas a tragar bolitas en el último debate.

Las paredes oyen, mi buen; de ahí que López Obrador tiene mucha información valiosa, se la hacen llegar porque con esas despedaza al más protegido.

Lean, infórmense, lectores, de por qué el presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos, afirmó que la obra del nuevo aeropuerto se llevará a cabo y sobrarán empresas mexicanas y extranjeras en obtener una concesión para operarlo… “Si en algún momento un gobierno del presidente del futuro, independientemente de su extracción partidista, establece bases de certidumbre para que se operé íntegramente con recursos privados, sobran las empresas mexicanas y extranjeras interesadas en liderar esta empresa”.

Bueno, como ya se vio que el costo de la construcción del NAICM no tiene fin, pues el capital privado entrará al quite para no endeudar más a México. Andrés Manuel tuvo y tiene razón.