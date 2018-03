BUENOS DIAS CHIAPAS/FRÁNCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Maduro no está solo.

¿Qué es la ALBA? Hay que leer, mexicanos, no solamente “ler”. Esto es para esa caterva de políticos ignorantes, cuyas constantes declaraciones rayan en la estulticia, la estupidez, la imbecilidad.

La Alianza Bolivariana de América, hace unos días respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para realizar unas elecciones anticipadas en mayo próximo; así como su rechazo a que Venezuela sea excluida de la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima, Perú.

La ALBA realizo su XV Cumbre, integrada por 12 países, el pasado lunes de este mes en Caracas, y fue encabezada por el presidente Venezolano, Raúl Castro, Daniel Ortega y Evo Morales.

“Rechazamos la exclusión del presidente Nicolás Maduro de la octava cumbre de las Américas, esta ilegal decisión es inaceptable”, dijo Castro.

La cita de la ALBA se realiza el día en que el gobierno venezolano conmemora un año más del fallecimiento de Hugo Chávez, uno de los fundadores de la alianza junto a Fidel Castro.

Estoy seguro que cuando de esto se enteró Vicente Fox, empezó a sudar y a escupir.

No, compatriotas, no crean a pie juntillas lo que les dice el canal de las estrellas, CNN, y otros. Estos medios están al servicio de la oligarquía, de los perros capitalistas que proponen a Latinoamérica una “Alianza para el progreso”, pero no dicen que los que progresan son ellos, los mismos, desde el siglo XIX, con la ley del garrote, con la sentencia de que “América es para los americanos” (para los gringos).

Ya estamos en el siglo XXI, por favor, lean, que los millonarios yanquis, los que dominan al mundo, ya no les sigan viendo la cara de pendejos. Yo, corto. Sorry.

Trump cree ilusamente, que “aquellos años” van a volver, regresarán.

Añora aquél tiempo de su niñez, los 50´s (yo cumpliré 72 en mayo próximo, Trump en Junio, ambos somos del 46, de la posguerra).

Para que me entiendan mis lectores jóvenes, citaré algunos ejemplos a grandes saltos.

En la política exterior, para toda Latinoamérica, los “supermanes” habían salvado al mundo del nazismo, del facismo. Ahora nos defenderían del socialismo, o de lo peor para la humanidad, el comunismo ¡horror! Grita hasta la fecha Vicente Fox.

Investiguen quién fue Joseph McCarthy para que entiendan la persecución, derribo y asesinatos de luchadores sociales y presidentes latinoamericanos en la posguerra.

Esos tiempos radicales ya no volverán, mi estimado Donald.

Expansión económica.

Los USA nos empiezan a vender de todo, hasta los aviones de guerra y otros materiales para el progreso “de las Américas”. Refrigeradores, estufas, radios, lavadoras, ventiladores, licuadoras, etc. Todo, todo lo que se te ocurra nos lo vendían los gringos.

En aquellos años, los carros que vimos durante dos décadas fueron los Ford, Dodge, Chevrolet y el Willys. No llegaban los llamados compactos de Europa, menos del Japón.

Los gringos nos mandaban cientos de películas de todo tipo. Para los niños, Tarzan, de vaqueros, del oeste y gritábamos de contentos cuando caía un piel roja por un disparo de un invasor, pero nosotros no sabíamos que los indios defendían su territorio, que los malos, los intrusos eran esos colonizadores apoyados por el ejército.

Vimos decenas se cintas de la II guerra. Los gringos nos habían salvado y debíamos estar por siempre agradecidos de esa acción, de haberle mandado dos bombas atómicas a los malvados japoneses, a quienes los supermanes no podían derrotar en una guerra convencional; de ahí que probaron las atómicas.

Y así, llenaría yo todas las páginas de este diario, pero, no se preocupe, voy a preparar una conferencia de este tema. De los USA de la posguerra.

De cómo ese país creció quién sabe en qué porcentaje anual y le comenzó a llegar gente de todo el mundo. Miles de mexicanos decidieron vivir allá. Se hizo una obra de teatro de este tema, se llamó “los desarraigados”. Bueno, en esa plática trataré de ser breve para que se den muchos comentarios y preguntas. Le voy a apurar para que sea en mayo o junio próximo.