BUENOS DIAS CHIAPAS/Francisco Chávez Quiñonez/No hay mal que por bien no venga.

Peña Nieto inició la reforma energética. Ya no es posible regresar al Pemex de hace seis años. Pero si el estado puede también participar y estar vigilante de que no nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Esto es, que las empresas transnacionales que invadirán a México y se asociarán con nacionales, vayan a entregar menos ganancias, menos utilidades, de las que entregaba Pemex a Hacienda, aún con el corrupto líder Carlos Romero Deschamps. Creo que nos vamos entendiendo ¿o no es así?

Les voy a citar un caso específico y les pediré que alguien explique, veamos:

La empresa (desconozco la nacionalidad) Renaissance oil corp., S.A. de C.V., en agosto pasado promovió el procedimiento de validación contractual que establece el Art. 105 de la ley de hidrocarburos. Este caso se encuentra radicado en el juzgado sexto de distrito en Villahermosa, Tabasco.

Se publicó un extracto del contrato de ocupación superficial celebrado entre la citada empresa y la C. Ana María Córdova Calderón, propietaria del terreno ubicado en la Col. El Huapaque, municipio de Juárez, Chiapas, de 25 Hectáreas. (Se dan las colindancias).

El apoderado de la empresa se llama Pablo Christlieb Silva. El contrato fue ratificado en la notaría no. 7 del estado de Chiapas.

El propietario (a) concede al promovente, el uso, goce y aprovechamiento temporal sobre la superficie exterior y subterránea, así como construcciones ya existentes o por edificar.

En dicha área de ocupación se llevará a cabo la construcción de la obra: caminos de acceso, ocupación y adecuación de Pera y Presa (no sé qué significa Pera. Averígüelo, Vargas). Líneas de descarga y obras complementarias.

En una parte del contrato dice: el propietario concede al promovente el uso, goce y aprovechamiento temporal sobre la superficie exterior y subterránea.

Oiga usted, eso de subterráneo, que yo sepa pertenece a la nación, y el gobierno le permite a particulares, con la reforma, extraer petróleo.

Quién irá a contar los millones de barriles que sacarán en un año?

Bueno, luego en las demás cláusulas se dice que no se incumplirá norma jurídica alguna vigente en los Estado Unidos Mexicanos.

Que ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales mexicanos, con sede en Villahermosa, Tabasco.

Renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia, etc.

Este documento se inscribirá en el Registro público de la propiedad federal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la ley de hidrocarburos.

Bueno, aquí mi pregunta o duda es de a cómo será la renta de esas 25 hectáreas de la propietaria Ana María Córdova Calderón.

Creo que es mejor tratar con la iniciativa privada que con el gobierno, ya ve usted que, con los municipales y estatales es dinero perdido. Te hablan, sustituto.

Cuando vienen a pagar, ya el costo de los materiales subió hasta un 50 por ciento.

Así, esta propietaria saldrá beneficiada. No hay mal que por bien no venga y R. oil corp. Le pagará puntualmente. El gringo exige pero también cumple y paga. Chivo brincado, chivo pagado.

Escuelas de Derecho, a darle con esas legislaciones de los hidrocarburos.

Un egresado bien preparado hasta lo contratarán empresas extranjeras, porque buscar una chambita en la Torre pa’ que pictes. No pagan.

En el siguiente tocaremos la quiebra de nuestra UNACH. Hay que sacar de la nómina a la “Fuerza aérea”. Un piloto es hermana de Nemecio Ponce Sánchez.

Va el epigrama: Este gobierno tramposo/tapa un hoyo y abre otro/dice que no se da reposo/cual si fuera arisco potro/!pamplinas! se hace tarugo,/socarrón y hasta perplejo.