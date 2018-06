Buenos Días Chiapas/Francisco Chavez Quiñonez/Pronuncie rápido la frase de arriba

Pronuncie rápido la frase de arriba y parecería un saludo normal y habitual, pero no es así. Es el anuncio de seis meses más para el joven Manuel Velasco

Recordemos que hace seis años, Juan Sabines, en el patio del palacio de gobierno, le entregó el bastón de mando a Velasco Coello.

Juan Sabines sabía que no era conveniente, ni para él, ni para el sustituto ir al polyforum ¡Qué tal eso! Diría Checo Melgar. Hasta donde han llegado las cosas por obra y gracia de idiosincrasia del mexicano, que no del PRI y del PAN. Menciono a estos dos partidos porque son los que nos han gobernado a nivel presidencial.

En nuestra política todo puede pasar, de todo se puede dar y, de ganar López Obrador, Velasco Coello ocuparía algo bueno a nivel nacional.

Con el que parece que no hay más relación es con el rapado Anaya, pero no creo que gane la presidencia.

Meade va subiendo y, en columna anterior les platiqué sobre el uso de los programas sociales a cambio de votos, en los estados con más pobreza. Así que Chiapas podría darle más de medio millón de votos a Meade, gente del medio rural, porque el voto en las ciudades es el que le puede dar el triunfo a López Obrador. En las ciudades no vota la mitad de los que pueden hacerlo, de ahí que, si un 20% de esos desgraciados que no votan esta vez sí lo hacen. AMLO tendría 5 o 6 millones de votos, de esos que Anaya les llama útiles. Como que los demás fueran inútiles. Sonso.

La ciudadanía tiene que aguantar los resultados, de ahí que muchos no votan.

Aquí en Tuxtla muchos me han dicho: para qué, para que el güero imponga a su candidato a huevos, como lo hizo con Castellanos, aún cuando perdió ante Paco Rojas.

Tienen razón. Y bien que sí, decía Nananina. Esas chingaderas, esas imposiciones se seguirán dando y son las que hacen que más de la mitad de los electores no vaya a votar.

El TEPJF, ya no digamos aquí el local, favorecen y acata las instrucciones que lleguen de “arriba”.

Lo de Castellanos, impugnado por Borrayes, ya se verá. Se dice que la sala Jalapa también obedecerá las instrucciones. Aquí en México no hay división de poderes ¡malhaya!

Así pues, aunque ya casi llegamos a la primera parte del siglo XXl, no se ve ningún cambio comparando al siglo pasado.

Esto será imposible si en nuestro país miles de niños no van a la escuela.

El analfabetismo crece aunque las autoridades no lo reconozcan.

El IPN solamente ingresará un 30% de los que presentaron examen. Que nos digan los candidatos como diablos van a resolver ese creciente rechazo de alumnos que quieren estudiar.

Con este sistema económico que vivimos es imposible. En Nicaragua hay más oportunidades para los jóvenes que quieren ingresar a la universidad, pero ya los gringos les están moviendo a los mismos estudiantes en contra de Daniel Ortega ¿por qué? Simplemente porque Nicaragua ya huele a Cuba, a Venezuela y los perros capitalistas perderían mucho dinero.

País que no les compran armas para combatir a los narcos es una dictadura, no es democrático.