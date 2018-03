BUENOS DIAS CHIAPAS/FRÁNCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Se culió la PGR.

Se culió la PGR.

Por lo que he leído, visto y oído, el rapado Anaya sí se hiso de unos milloncitos con la venta de la famosa nave. Ya salió que la “compró” el chofer del que puso el dinero.

Como que la triangulación fue “maestra”, como la estafa de la Rosario Robles, pues la PGR reculó, se culió nuevamente y, esa acción, que más bien no la fue, fortaleció al rapado Anaya.

Soy de Morena, recuerdo cuando, en la primera contienda de AMLO, lo quisieron desaforar, creo yo que esto corresponde a ambas cámaras. Lo que siguió fue una manifestación de apoyo que la CDMX no había visto nunca. La más grande de este siglo XXI. A los acusadores no solamente les temblaron las manos, las piernas y lo que cuelga y… en reversa, mami.

Aquí vemos nuevamente la torpeza de nuestro gobierno, del presidente para abajo.

Todavía vamos a ver otras cosas, esto apenas comienza.

La señora de Calderón ya apodó a AMLO de “ropavejero”. No, doña Márgara, no caiga en el juego. Respete a López Obrador por su edad, no es su igual, aunque tú ya hayas sido lo que aquí llamamos la primera dama. Demuestra pues que en verdad eres una dama y haz una campaña de altura.

Tal vez al cuarto para las doce declines y pidas a tus seguidores voten por Anaya o por Pepe Meade. Cuando veas que este Pepe no aprieta, como el de la canción: “y no es que pepe no apriete, sino que sabe apretar…”

Si le atinas, tendrás una secretaría de Estado. Así son estas cosas en México. No hay ni asombro, ni el ¿cómo?

Voy a buscar, pero creo que eres la primera mujer esposa de un expresidente que busca ese caro puesto, la llamada primera magistratura, para enriquecerse, porque eso de servir, de trabajar leal y patrióticamente por México es puro protocolo. Los chavos te dirán: no manches buey.

Y es que ellos le dicen buey, parejo, a hombres y mujeres.

Vamos Rutilio.

Platica, poblano, mientras yo te gano. Lo acepto. Compañeros morenistas vieron con malos ojos el que nuestro líder señalara a Rutilio como el coordinador estatal, digamos la precandidatura.

Ya se están desengañando y ven como crece Escandón Cadenas.

Por otro lado, si Josean es el candidato del PAN-PRD-MC y anexos. Se necesita ser muy bruto para no entender que el beneficiado será Morena y muchos de sus candidatos.

En el PRI se dará un cisma de poca, al igual que el verde, cuando vean que el que era, ya no lo es. Hasta los jaguares negros que se veían en muchas lomas altas, ya los mandaron a raspar y los dejaron jaspeados.

Jaspe es un color variable en función de las impurezas.

Acabo la era jaguar. No les digo. Cómo se encandilan, cómo empiezan a flotar muchos funcionarios cuando manejan la gaveta y no tiene que darle cuentas a nadie. Ni modos, zanjita nada es para siempre ¡malhaya! Decía mi abuelita Serafina.

No, si para que les digo, esto apenas empieza. Muchos que ya se creían candidatos y estaban ya hasta arriba, de repente sintieron que estaban asidos o cogidos en un palo encebado y… para abajo, cabrón.

Eso de las senadurías pluris no es muy seguro, porque, así como se ven las cosas PRI y Verde podrían obtener baja votación nacional y ¡ni maiz, paloma!

Vayan consintiendo aquellos que se creían consentidos de que, parece ser, que el INE no será cómplice del sistema, que Lorenzo el magnífico, como que ya está advirtiendo de que si obedece ciegamente a su amo, pero el candidato de su amo no gana, Lorenzo regresaría a dar clases y su sueldo, de 300 mil mensuales bajaría a 30 mil. La décima parte.

No, si vamos a ver, Dios mediante, todavía muchas “muertes” políticas.

Algunos gusanos son tayudos para morir y se retuercen en el suelo aunque les den pisotones. Así veremos a muchos políticos llorar su desventura y ver, que para volver a montarse y vivir de a jefe no va estar ya tan fácil. “las torres que en el cielo se creyeron…”