BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/se quedó sólo Albores Gleason

Bueno, se quedó sólo Albores Gleason, como dicen en Comitán: íngrimo.

El Panal le arrimará algunos votos, pero, ahora sí, el ave canta aunque la rama cruja.

Si aprueba el tribunal federal la candidatura de Castellanos, mejor para Albores, se divide más el voto y se va quedando el PRI, que todavía es gobierno, con los programas federales, con los que se compran votos.

El INE, las fiscalías y demás organismos que vigilan, ya sabemos que ni oyen, ni ven, por lo que en la compra de votos y el resguardo de credenciales está garantizado, permitido, pues.

¿No me la cree? Ahí le va.

Hay un individuo llamado Germán Castillo Banuet. Actualmente es director de averiguaciones previas y control de procesos de la Fepade. Esta fiscalía pertenece al TEPJF.

Bueno, pues este tipo, el año pasado era vice fiscal en el Edomex y participó en el proceso electoral en el que impusieron a Del Mazo sobre Delfina (Morena).

Dijo Nieto Castillo que el tal Germán: “no generó procuración de justicia ni colaboración con la Fepade” ya hay denuncias del actual proceso electoral, pero, como les digo, los funcionarios del PRI-gobierno, ni los ven ni los oyen (ni los leen).

Hay un organismo llamado Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), que están consiguiendo datos sobre esos programas sociales con los que comprarán votos.

En el primer trimestre de este año, hacienda (Peña Nieto), autorizó un incremento del 71.2% en el presupuesto de la Sagarpa, Sedesol, Sedatu, Semarnat, Sectur, SE, SEP, STPS y la PGR.

La coordinación nacional del programa prospera pasó de ejercer 14 mil millones (números redondos) a 20 mil quinientos en el primer trimestre de esta año. Sospechosismo puro.

No vaya usted a creer que Meade es sonso, Peña Nieto le aseguró que, con la compra de votos y el llamado voto duro, puede ganarle al PEJE.

Por eso es que Pepe aceptó. Aunque este Pepe no aprieta, pero confía en que, con el voto del hambre puede ganar, así como lo están leyendo.

Aquí en Chiapas, en donde tenemos más de un millón de indígenas, prospera tuvo un incremento del 172%.

De 101 reportes recibidos sobre el condicionamiento del voto, 58% son a cambio de entregar la credencial para votar.

El PRI prefiere que gente no vote, porque ya desconfía que reciba la paga y vote por ya saben quién.

Las violaciones a la ley general en materia de delitos electorales ya se están dando en cascada.

Como Peña Nieto autorizó el aumento económico en esos programas sociales, pues ya no hay un padrón de beneficiarios. Días antes de la elección se verá mucha gente ya apuntando a los que, por dinero, le darán su voto al PRI y secuaces.

Los programas sociales deben tener reglas de operación.

¡Agárrese! Los magistrados del TEPJF autorizaron la entrega de tarjetas; así que veremos nuevamente las de Soriana, Monex, etc., con las que ganó Peña Nieto, pero en el pecado cargó con la penitencia durante los seis años.

Los fondos para los observadores electorales bajaron en comparación con los del 2012 ¿cómo? De 93.6 a 18 millones.

Los que quieran ser observadores que paguen su pasaje y compren su torta. Aquí en Chiapas tenemos 46 de esos programas para ayudar a la tlacuachada muerta de hambre. El periodista Jenaro Villamil asegura que ninguno tiene el padrón de beneficiarios, que es obligatorio, porque sin control, muchos de los que reparten dinero se chingan la mitad o más. No, si para joder al prójimo hay que afiliarse al PRI. Ahí está el queso.

Aquí, Albores Gleason, al igual que Pepe, están confiados de ganar, o ya muy jodidos quedarán en segundo lugar, pero día y noche preparan todas las trampas.

Si entra Castellanos, Aguilar Bodegas y Rutilio obtendrán más votos. Yo creo que uno de los dos ganará. Esperemos.