Buenos Días Chiapas/Francisco Chávez Quiñonez/Se venden bolis. Se renta un cuarto.

Se venden bolis. Se renta un cuarto.

Así es, conciudadanos. Con este 2018 se completará la Docena trágica de Chiapas. Seis años de Sabines y seis de Manuel el verde.

Más pobreza. Un desempleo galopante en las ciudades y en el campo.

Miles de despedidos en este sexenio.

No hay circulante. Se le debe a maestros, médicos, enfermeras, empleados y muchos millones, a proveedores, constructores, etc.

De ahí que, escoja usted cualquier calle o avenida, y vera, cuando menos en una casa un anuncio en el que se lee: se venden bolis. Se renta un cuarto. Es el resumen de la situación económica de 9 de cada 10 chiapanecos. De cinco millones de habitantes, solamente medio millón vive desahogadamente. Aquí entra el magisterio con su ingreso mínimo de 5 salarios, también mínimos mensuales. Con descuentos redondean los 10 mil pesos mensuales. Si trabaja también de maestra la “ñora” ya son veinte mil, y así hasta yo bailo con la gorda.

No, para que les digo lo que muchos están viviendo y padeciendo. En Chiapas no hay esperanza para millones de chiapanecos y avecindados.

La única esperanza, que era el hotel de don Jorge Arias ya no existe, así que, por donde lo veamos, mejor que no venga el futuro, no lo reten como lo hacía Pablo Salazar, quien gritoneaba ¡que venga el futuro! Y le llegó, dejó a Juan Sabines sin pensar que, lejos de irle mejor iba a conocer el Amate. Cosas de la vida.

Me da coraje, jefe Noé, que solamente unos cuantos columnistas pedimos que, al igual que Borge y Duarte, el jarocho, se investigue a Sabines, porque hay mucha similitud en la forma que saqueo al estado. Recordemos las empresas fantasma que facturaban cientos de millones cada mes, recordemos cientos de “obras” pagadas y que nunca las vimos, fueron inexistentes.

Sabines también desfondó al Isstech, de ahí que, en lo que va de enero a muchos maestro jubilados no se les ha pagado el mes primero del año y los veinte días de la segunda parte del aguinaldo. Les dicen que será en la segunda quincena de este mes y así podrán ir a la feria de Chiapa de Corzo a cenar garnachas y/o pollo juchi.

Por la casa de la juventud ¡al fin! Están tratando de componer una fuga de aguas negras, por lo que la pestilencia llega hasta mi casa.

No hay esperanza, paisanos, porque el próximo góber, sea precioso, vicioso, joto, etc. Nos seguirá tiznando. Hay un poco de esperanza de ganar Morena, pero de los demás, dígame usted que podemos esperar. Ya vimos como en sus diversos cargos, juguetearon el dinero de nuestros impuestos. A todos los conocemos ampliamente y ya sabemos que son despiadados y ambiciosos, pero su ambición es el dinero, los cientos o miles de millones de pesos, al estilo Duarte o Borge.

Saben que, con el “apoyo” que Chiapas le dé a Pepe Meade y si este gana, ya chingaron, ya tienen impunidad e inmunidad, hasta diplomática como la del cónsul Sabines.

No, no hay esperanza. En aquellos años se anunciaba: Esperanza, Jardín y Rex, los hoteles. Por cierto el Rex todavía sigue pero creo que tiene otro nombre.

No, jefe Noé, no gana uno para corajes y mohínas, por eso mejor voy el sábado a Villaflores a comer con los de la “Rial” academia, ya me avisó mi sobrino Julio César Chávez Pedro, que es chiturí, que las tecates y la de bucanan corren por su cuenta, así que solamente voy a gasta en el pasaje del micro. Porque yo ya no manejo bolo, como cuando regresábamos con el Dr. Enoch Cancino Casahonda y lo iba yo a dejar a su casa del mirador.

Con toda seguridad que van a llegar casi todos los que aspiran a malgobernar Chiapas y otros cargos de elección popular. Luego les cuento. Mañana hablamos.