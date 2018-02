BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/¡Vamos, Napo!

Hace cinco años, aquí en Chiapas, cientos o miles de bardas tenían pintada la frase VAMOS GUERO (sin diéresis), un genio le aconsejó al hoy góber que así se despistaba al enemigo.

Con esa frase el Verde fue acorralando al PRI. Manolo lo agarró defecando como al tigre de Santa Julia. Cuando el PRI reaccionó era demasiado tarde.

Valoró que, separados del Verde les ganaba María Elena Orantes. Fue así como el PRI le dio a Manolo toda su estructura, su tropa de élite, con la que Velasco logró una votación sin precedente, desde luego que también se dieron despensas, paga por voto, etc. No vayan a creer que la tlacuachada votó por Manolo nomás por su linda cara ¡ni maiz! Los jabalines votan “de a como no”, y este año el voto no bajará de la “milpa” (mil pa´cá, mil pa´allá ¡agarren sus pendejos!)

Bueno, ahora les voy a explicar por qué tiznaron a Napoleón Gómez, el hijo de su papá. Abran los ojos y lean.

Investigue usted quién es Germán Larrea. También les pido no creer a pie juntillas todo lo que se dice en los medios, sobre todo la TV.

Hace 12 años, exactamente en este mes, febrero, se dio el derrumbe de la mina Pasta de Conchos. Quedaron sepultados 65 trabajadores.

En las minas se dan derrumbes, en todo el mundo, por supuesto. Velar por la seguridad de los mineros corresponde a la secretaría del trabajo, al sindicato, pero sobre todo, que los gastos de la prevención los pague la empresa.

El llamado grupo México. Le doy los nombres: Germán Larrea, Oscar González Rocha, Eduardo García Puebla, Elías Morales Hernández, Miguel Castilleja Mendiola y José Martín Perales Lozano. Este último podría ser pariente de Javier Lozano Alarcón. El del PAN que ahora apoya a Pepe.

Por alguna razón Napito cayó de la gracia del señor presidente, Como le pasó a la Quina y a Elba Esther, por citar dos casos. En el 2004, mineros de Cananea lo acusaron de robo de 55 millones de dólares, cuando la compra de la minera Cananea.

En esto de la explotación minera, sí que el gobierno nos debería explicar cómo es eso de que, en menos de 20 años, mineras canadienses, principalmente, inundaron nuestro país y le han partido la madre tierra a los infelices ejidatarios, comuneros, hombres del campo, pues; que emigran de sus tierras, su único medio para medio subsistir. Se van a las ciudades, porque las pinches mineras les destruyen su medio ambiente y ellos no están incluidos en ese “desarrollo, en ese detonante de la economía”, puro palabrerío, demagogia, hijeces.

Esto de la invasión de compañías mineras y su instalación en nuestro territorio es complicado y, muchos defensores de sus tierras han sido asesinados o desaparecidos.

En el gobierno de Calígula Sabines asesinaron al líder Mariano Abarca, porque exigía a la minera canadiense Black- Fire que tuvieran beneficios los campesinos afectados.

Esto de las mineras, jefe Noé, se parece a esos grupos magisteriales divididos de la CNTE, el SNTE de Juan Díaz y el SNTE de Elba Esther.

El caso es que Napoleón ya demandó al grupo México por difamación, calumnia y falsedad, desde luego que esa reparación del daño es por varios milloncitos.

Bueno, a lo que voy y les pido de nuevo que no crean ciegamente lo que leen, oyen o ven por la TV, pues esas grandes empresas despedazan al que señale la mafia del poder porque ya cayó de la gracia, porque está desobedeciendo, y hay que darle un escarmiento.

No crean pues todo lo que se dice de Napoleón Gómez Urrutia, quien podría llegar al senado y entrar a México ya con fuero, para que se la pelen, perdón, para que apelen esos magnates larreos, dueños de muchas minas que, desde luego, quieren más y más y les vale que las tierras de cultivo las dejan estériles, los campesinos emigran, a los ecologistas los desaparecen y/o los matan y todo lo que sigue.

Así que, usted perdone, pero, yo echo porras y escribo: ¡Vamos, Napo! P.D. a Reina muerta ¡viva el rey! Sonia Rincón ya trabaja con Díaz de la Torre. Como que ya valoró que Elba Esther es solamente petate del muerto, que solo espanta al presidente y a los pendejos.

¡La puntilla! La STPS entregó ya a Díaz de la Torre la toma de nota. El último clavo para el ataúd de nuestra paisana.