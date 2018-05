BUENOS DIAS CHIAPAS/FRANCISCO CHÁVEZ QUIÑONEZ/Ya somos dos.

Porque, con la periodista Catalina Noriega ya somos dos los que estamos viendo en el rapado Anaya a un Hitler. Ella lo llama mini Hitler y yo le digo el Hitler mexicano.

Véanlo con calma, la forma de su cráneo y cara, sus ojos y la forma de expresarse.

Está levantando jóvenes, a los neonazis o la nueva juventud hitleriana.

Les decía en columnas anteriores que debemos decirles a los que le quieren dar su voto, que el rapado Anaya no ha sido alcalde, gobernador, secretario de estado, ¡nada! Cero currículum Político. Saltó de la nada. Agandalló la candidatura. A los viejos panistas los sorprendió, los agarró cagando y cuando vinieron a darse cuenta, este rapado, este muchachito audaz y valiente, como Pancho López, que quiere vivir con toda rapidez; ya es candidato a la presidencia.

Claro está que, como hemos tenido cada bestia de presidentes, no nos asombra la audacia de Anaya.

Peña Nieto venía de gobernar a un estado muy importante, pero no aprendió y la silla presidencial le quedó grande. Videgaray y Nuño fueron sus grandes asesores ¡pa’ que putas! Estos chavos, si usted quiere posgraduados en extranjía, pero, la verdad, no conocen a su patria. México es un pueblo de pueblos y solamente alguien que sea una reata encerada puede manejar al México bronco que, el próximo sexenio, propiamente será ingobernable y se tendrá que llegar a acuerdos con los capos regionales que controlarán zonas inexpugnables. Estados dentro de un estado. Con territorio propio, como sucedió en Colombia y otros países. Aunque no es lo mismo propiamente, pero les recomiendo leer por qué Siria vive una guerra interminable.

Para allá vamos mis contlapaches, pero esto que anuncio lo voy a poner en un marco con vidrio por si no estoy cuando la patria mexicana se le desbarate al gobierno, del partido que sea.

Todos contra todos, mi buen. Veremos nuevamente un alboroto de facciones.

Los estados fronterizos con los USA podrían hasta recibir expediciones punitivas, si los mecos advierten que las mafias mexicanas van a pasar a echar tiritos en su territorio, las patrullas matarán a todo el que vean con armas. Allá solamente les dan tres segundos para que tire el rifle el que lo porta, de no obedecer: chiras pelas.

Pero no pierdan de vista la advertencia. Sigan de cerca al neonazi Anaya.

¡Ese sí es un peligro para México! pasamos a otra cosa, mariposa.

¡Pobres jubilados del Isstech!

No se puede llegar por la calzada que lleva de la SECH. Por obras y que el domo que les fue dado a los desplazados de Chenalhó, obligan a los jubilados a entrar por el libramiento norte.

Ya estando allí nos dicen que no hay consulta geriátrica hasta nuevo aviso.

Ya sabemos de qué tres o cuatro medicinas solamente hay una en existencia. Que las otras dos o tres las tenemos que comprar. Bueno, los que podemos, porque platico con algunos cuya pensión es de entre cinco y seis mil pesos mensuales y, de plano, me dicen, no puedo comprarla yo solo, le pido ayuda a mis hijos porque la receta se surte con más de mil pesos. ¿Cómo lo ve usted?

Voto cruzado a web.

No creo que hayan olvidado que, hace ya casi seis años, López Obrador obtuvo en Chiapas más de 900, 0000 votos y María Elena Orantes no llegó a 400 mil, menos de la mitad.

Los morenistas, como dicen en TV, apasionados de verdad, obedeceremos al camarada Andrés Manuel y votaremos parejo, de gobernador para abajo, pero oigo a mucha gente comentar: ¡por ese jijo, ni madres!

Ya usted me entiende. Así que la historia podría tener copia al carbón y veríamos a esos candidatos que no se han podido quitar de la piel, ni con aguarrás, el verde (pintura de aceite. Cuando niño lo llamaban Zapolín); obtener menos de la mitad de los votos que tendrá López Obrador.

Mal de muchos, consuelo de pendejos. Morena ha recogido a políticos de otros partidos, que tienen un historial tenebroso. Muchos de ellos tienen dinero para una campaña que destaque y para otros gastitos, hasta se podría decir que comprar votos. Ya lo hicieron hace tres años.

Muchos de mis compañeros morenistas, que ayudamos, en el 2014 a juntar fotocopias de credenciales del INE para lograr el registro de Morena, que nos la partimos al llamado del camarada Andrés Manuel, ahora nos la partieron. Por eso, con tiempo les dije esa frase que nos heredó Don Adolfo Ruíz Cortines: “En la política hay que aprender a comer excremento y pedir más”.

Provecho, les digo yo. Estoy a salvo de esos platillos. Mejor este sábado 5 que es patriótico vamos a saborear ricas botanas acompañados de unas modelos rubias, aunque se echen agua oxigenada en el cabello y parezcan radiografías ¡salud!