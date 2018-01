Buenos Días Chiapas/Independientes de ayer/Francisco chávez quiñonez

No, si por algo los viejos dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Cierto, los candidatos independientes a la alcaldía tuxtleca se remontan 80 años atrás.

Estoy platicando con algunos cronistas capitalinos para que alguien se “eche ese trompo a la uña” y vaya consiguiendo datos de aquel personaje inolvidable y gran músico, Don Alvaro López (ay me dan el otro apellido), más conocido como el Maestro Alvarito por docenas de generaciones del también inolvidable ICACH.

Alce su brazo y extienda su mano, derecha o izquierda, baje meñique y anular y queda VL (¡Viva López!), ¿sí?

Bueno, pues me cuentan que así lo vitoreaban a lo largo de la avenida central de esta capital, del Hotel Bonampak al Llano (hoy 5 de mayo).

El maestro Alvarito venía montado en un borriquito, no sé si quería demostrar la humildad de Cristo, esto es, pretender imitarlo; o lo hacía para ridiculizar al PRI.

Porque, en aquellos años, el municipio si que era libre y un ciudadano común, pero no corriente, podía inscribirse con su planilla para contender por una alcaldía. Esta ley la acabaron los diputados de una malvada legislatura de cuyo número no quiero acordarme.

Me imagino que en el Heraldo, decano de la prensa diaria en Chiapas, que apareció allá por 1948, fundado por don Julio Farías, debe haber crónicas de esa desigual lucha democrática. El maestro Alvarito Vs. El candidato del PRI. Averíguelo, Vargas. Desde luego que ganó el PRI ¡que leche! Pasan los años y allá en la primera mitad de los 50´s un grupo de jóvenes comerciantes, profesionistas, gente del pueblo, etc. Hacen nacer al PAJUCH (partido de la juventud Chiapaneca) y lanzan candidato a la alcaldía capitalina a Don Humberto León (le voy a preguntar a su hijo Manolo su segundo apellido, pero por hoy que quede con uno). Los viejos lo recordamos como el dueño de zapaterías llamadas “León”.

Así, el PAJUCH se enfrenta independiente al PRI, pero, el tricolor gana otra vez ¡qué leche!

En 2010, su “servilleta” encabezó una planilla independiente, pero esa es otra historia que merece cuando menos cuatro cuartillas. Dentro de unas semanas la publicaré.

Mi contaban mis padres que, en aquella primera mitad del siglo XX, los ciudadanos, más hombres que mujeres, hacía una larga fila en el parque central y pasaban a votar. Todavía no nacía el INE y el Lorenzo “El magnífico” estaba en esa dimensión de la humanidad, también haciendo cola para nacer.

Jefe Noé, tú viviste, al igual que yo, parte de esta historia, sobre todo del PAJUCH, con nuestro común amigo Manuel de Jesús León Espinosa, hijo mayor del siempre bien recordado Don Humberto.

Cuando yo tenía cuatro años, vivíamos en Coita ¿año? Y pasaban los camiones de volteo con gente, unos gritaban ¡Viva Salgado, muera Grajales! Y yo aprendí esas consignas a mi manera, gritando ¡Viva tatao, mea jajales! Se me perdona, no pronunciaba bien nuestro bello idioma, hoy ya muy deformado e influenciado por el inglés. Nuestro español está degenerado, pues.

No, si hay mucho que escribir sobre las elecciones y de cómo es que el municipio ya no es libre, aunque en la constitución dice que si lo es.

Bueno, nos preparamos para el puente 3-5 de febrero, yo creo que me voy a da una vuelta a Villahermosa para platicar con Adán /Augusto López, cuñado de Don Rutilio y también candidato de Morena al gobierno de Tabasco; así que, todo es posible, podrían ser dos gobernadores parientes y vecinos, Chiapas y Tabasco. Adán es hijo del Lic. Payambé López, que tiene una notaría en el centro histórico de Villahermosa. Al regreso les cuento de cómo se ven las cosas por allá.