BUENOS DIAS CHIAPAS/Nace el TUCONMA/F. Bartolomé

Todos unidos contra Manuel.

Y pensar que hace seis años no cabías en tu ego. Habías ganado con más de un millón 300 mil votos. Claro está que fue gracias al PRI, a su otrora poderosa estructura, porque si te hubieras ido solo con el verde y el PRI con otro candidato, se los chinga a los dos María Elena Orantes, eso que ni qué; de ahí que el PRI prefirió ceder y apoyarte, pensando en que después compartirías el pastel con los tricolores, pero ¡ni maiz! Ilusamente pensaste que tu triunfo no se lo debías a tu mánager, sino a tu carita, te desbocaste y pensaste pintar de verde al sureste de la patria. Le mandaste una millonada al Pico Madrazo, pero ni a Tabasco lo pudieron reverdecer, mucho menos a Campeche, donde también le hiciste esa propuesta indecorosa a “Alito”.

Dejas a un Chiapas dividido, enfrentado, lleno de enconos y resabios. Tu lema “Chiapas nos une”, no, ¿qué cosa? La poca unión que dejó Sabines la agrandaste, el boquete social lo ensanchaste. Chiapas, socialmente está destruido y, ni los ricos, ni los empresarios, ni los maestros, ni médicos y enfermeras, ni estudiantes burlados a quienes no se les ha pagado sus becas, ni mercaderes, ni ambulantes ¡nadie! Aprueba tu mal gobierno, tu pésima administración.

De momento no eres gobernador, que el plazo para regresar el sábado 8 próximo. En verdad te pido, a nombre de un millón 300 mil chiapanecos, no regreses.

Si te empecinas con ese capricho, uno más de los cientos que, con berrinches te vimos en estos desastrosos seis años, te vas a arrepentir, porque sí apareces en público solamente bonito no te van a decir. De veras, Manolo (así dicen que te dice Peña Nieto), quédate en el senado ya. En cuanto la canalla, la chusma, la broza salvaje y también gente con estudios te va, aunque les sonrías, te gritarán ¡lárgate, aquí en Chiapas nadie te quiere!

Tus empleados, desde luego, se tirarán al piso cual alfombras, pero, te lo reitero, un millón 300 mil chiapanecos no te quieren ver ni en un póster y, estoy seguro, destruirán cuanta propaganda pegues.

Por cierto, hay ya suficiente de las fiestas patrias. Mucho gasto para un pueblo, sobre todos los jóvenes de 30 años para abajo, que ni idea tienen de esos héroes que nos dieron patria y libertad. De 30 para abajo representan a más de la mitad de la población.

Se sigue gastando en plásticos porque la empresa que los hace, dicen que es de Sabines, quien dejó instrucciones, que se han cumplido al pie de la letra, que se anuncie todo con plásticos para que se le facturen varios millones de pesos mensuales y se le envíen a un banco en Orlando, Florida. Todo esto se va a saber; en el próximo gobierno se dará a conocer muchos, cientos de estos arreglos y se pedirá un ¡ya basta!

Allá estás bien en el Senado. Como dicen los chavos, en buena onda, no regreses. Te expones a que te cojan a huevazos y tomatazos. Para esos proyectiles no hay fuero y los pistoleros no pueden abrir fuego porque no son piedras que puedan matar.

Piénsalo bien, muchacho, piénsalo bien. Prolonga tu licencia y ni vengas como senador cuando reciba el estado Rutilio. Hasta ahí.

Resulta que hace un año, jefe Noé. Anuncié que Chiapas y Tabasco podrían ser gobernados por un par de cuñados. Nadie me creyó.

Yo estaba seguro que el elegido por Andrés Manuel, para Chiapas, sería Rutilio y así fue.

Bueno, ahora seré breve, después de la perorata y filípica que le envié a quien hizo un pésimo gobierno, dejo para mañana otros temas.

Nos dediquemos con ganas al trabajo fecundo y creador, como nos lo pedía Don Adolfo Ruíz Cortines.