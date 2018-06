Buenos Días Chiapas/No tenemos una patria generosa/Es cierto, viendo a los niños encerrados en jaulas

Es cierto, viendo a los niños encerrados en jaulas, separados de sus padres, es difícil describir lo que se siente.

La mayoría señala al presidente Trump de inhumano, despiadado, etc. Sí, lo es, pero como presidente de su país él ha considerado de que ya no deben llegar más migrantes porque su país se saturó de gente que lo que ofrece es mano de obra no calificada. Es el clásico que cuándo se le pregunta que sabe hacer, contesta: de todo.

El que dice que sabe hacer de todo es el que no sabe o no maneja un oficio a cabalidad. Es el que trabaja troche moche, el que dice: ¡ay se va!

Bueno pues la mayoría de los que cruzan la frontera para buscar trabajo allá son los que no tienen una capacitación para un trabajo.

No es el PRI, no es el PAN, partidos que han tenido la presidencia de la República los que han fallado, los que hayan llevado a México a esta actual situación de desempleo, de falta de puestos para que la desocupación laboral no crezca.

El estado actual de cosas en el que vivimos es mundial, con excepciones, por supuesto; pero nuestros gobiernos no se atreven, no quieren o no pueden siquiera intentar otras políticas públicas que mitiguen un poco la desgracia de decenas de millones de mexicanos.

Le propongo de una vez al próximo presidente de México que, aunque sus propuestas no está ofrecido, o no está considerado, que vean, de la manera que sea, modificando la constitución si es necesario, que todos, todos, sin excepción, al llegar a la mayoría de edad, a la par que se les de su credencial del INE, se les dé un lote de cuando menos 10×20 metros, 200 metros cuadrados, para que todos, tengan, gocen, disfruten, de un pedazo de su patria.

Muchos me dirán que no es posible, que no se puede regalar así porque así, que esto huele a socialismo, que eso lo hizo Cuba, pero nosotros no queremos vivir en un régimen como el de la isla.

Bueno, sigamos así, y sigamos viendo cómo tratan a nuestros compatriotas que migran, sobre todo en los USA.

No alcemos la voz, Videgaray, desgarrándonos la ropa, no nuestros corazones, reclamando muy firmes, muy dignos por la forma en la migra de los USA trata a nuestros hermanos.

No puede querer a México, y por eso emigran, esos mexicanos sin tierra, esos mexicanos que llegaron a la mayoría de edad y no tienen más estudios que la primaria o ni eso.

Muchos de ellos fueron rechazados al intentar ingresar a una secundaria o a una preparatoria.

Si hay forma de darles educación a todos los que la solicitan, esto no es imposible.

En mi partido ya propuse y tuve aceptación entre la mayoría de mis compañeros jubilados de que ofrezcamos nuestros servicios, nuestra experiencia el próximo gobernador, al próximo presidente de México para trabajar como voluntarios, trabajaremos ad-honorem. Ya no podemos laborar ocho horas diarias, pero sí la mitad.

Podemos abrir la preparatorias que nuestros jóvenes necesitan para que no hayan más rechazados, para que el cupo no se cierre nunca.

Mis compañeros están de acuerdo, lo vamos a proponer. Sin el voluntariado nacional siempre habrá rechazados, nunca alcanzará el presupuesto de la SEP. Cada vez más jóvenes no ingresarán al bachillerato y a la universidad. Vean que el porcentaje de admitidos solamente son del 30% y el 70 queda frustrado. Impotente ve que su anhelo, su deseo de seguir estudiando es cortado de tajo.

El papá le dirá: ya lo viste, jijo… no entraste porque no estudiaste.

No, animales (al estilo Trump), no entró porque esté sistema no puede abrir, no puede aumentar el cupo y deja que cada año más jóvenes no puedan continuar.

Sí se puede. Eso sí, de una vez aclaro paradas. Los jubilados ofreceremos nuestros servicios sin cobrar a un gobierno que cambie la forma en que actualmente gobierna PRI y PAN. Como en las porras: se ve se siente, el desperdicio, el jugueteo del dinero público ya no aguanta más. Insisto, vamos los jubilados a entrar al combate contra la ignorancia, siempre y cuando el gobierno juegue limpio.