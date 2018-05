BUENOS DIAS CHIAPAS/PAN y PRD en Chiapas son ¡nada!/Fráncisco Chávez

Se intentó mezclar el agua con el aceite, pero no creo que de resultados. El rapado Anaya no estuvo en Tapachula en el inicio de la campaña de Aguilar Bodegas ¿por qué?

Aquí en Chiapas, todos lo sabemos, los líderes de ambos partidos se tendieron de alfombras de Juan Sabines y el actual.

Cuando esto sucede, miles de militantes de origen dejan el partido sin decir adiós. Esto es lo peor, por eso un verso de una canción dice: odio quiero más que indiferencia.

Ambos partidos son ya un cascarón en Chiapas.

Tocayo, tú eres el único que dará una pelea de campeonato en esta capital. Por los demás cargos, creo que solamente alcanzarán los de representación proporcional.

Esto sucedió a nivel nacional. Anaya no entendió que el candidato fuerte y unificador lo era Moreno Valle, el poblano, pero la ambición rompe el saco y no creo que esos votos útiles que él pide se los dé la gente que no vota. Unos milloncitos de perredistas votarán por ya saben quién.

César Espinoza sí que tiene una gran capacidad para sobrevivir a un naufragio. Con tiempo, y al ver que el barco se hundía, consiguió una cámara o salvavidas y ya poco le importo que a cientos de miles de perredistas de Chiapas se los cargara la… payasa.

El subsidio es bueno y empezó a sembrar la milpa, tanto en sus ranchos como en la oficina. Aquí, les decía a los que llegaban de los municipios a pedir su apoyo: mil pa’ ti y mil pa’ mí.

El aseguro su vida por muchos años o por los que le queden, si no es despilfarrador, si gasta peso sobre peso, hasta llegar a dos, como les hacía a sus empleados y presidentes de los municipios del PRD.

Así que ya se pueden imaginar cuántos votarán aquí en Chiapas por Anaya. Este chavo ambicioso, con aspecto de neonazi está desesperado y es, atacando solamente a AMLO como cree que los chavos, los indecisos, votarán. Ese 60% de jijos que no votan por la razón que usted quiera, será por sus hue…sos, pero no votan.

Jefe Noé, no hay desaire para alguien, para nada, pero lo que se ve no se juzga. Van solamente algunas deserciones del PRD a Morena.

Amalia García Medina, Francisco Martínez Nery. Dolores Padierna, Miguel Barbosa, Enrique Vargas Anaya, que era secretario del PRD en la CDMX. Excelente opinión al de mi tocayo Francisco Gómez Maza, van unas líneas: “Muchos líderes, verdaderos líderes, no tranzas, ni negociantes de la politiquería, han renunciado a su militancia en el PRD, un remedo del PRD que llegó a ser una esperanza de un cambio verdadero, pero que fue invadido por filibusteros, aventureros, negociantes, transas que acabaron con el sentido democrático y revolucionario de lo que entonces era un partido político, que ofrendo muchas vidas en aras de la democracia…”

Aquí es donde o quiero remarcar que, si llegare a la presidencia, que no a ganar limpiamente, el rapado Anaya, como está asesorado por Carlos Salinas, mandará a mata a morenistas. En el sexenio de Salinas murieron más de 600 perredistas, más de cien por año ¿o ya lo olvidaron, animales? (al estilo Trump).

De llegar el rapado Anaya sí que se desataría una persecución despiadada contra el magisterio disidente, pero lejos de aplacar a los maestros, se le unirían los otros estados, hasta de los indiferentes, más los millones de descontentos por este sistema que, año con año, produce más y más pobres y miserables.

Ahora sí, adopto la frase: Anaya es un peligro para México.

Anaya ha prometido combatir a los capos, que son incombatibles, entiéndelo, muchacho inexperto e iluso.

No eres Superman. Te faltan leguas de experiencia y en tus manos, la patria seguirá deshaciéndose, a más velocidad de cómo está sucediendo en las manos de Peña Nieto. ¡Dios nos libre!

Estoy seguro que esos votos de la inche gente que no vota serán para, ti muchacho, simplemente tu aspecto neonazi sí que da miedo, y atrás de ti esta la sombra de Carlos Salinas que te quiere asesorar, con políticas de hace 30 años. Mexicanos, ahora sí, ¡cuidado! Este sí que provocaría una verdadera lucha social, pero si quieren que nos lleve la chingada, voten por el agua y el aceite y traten de mezclarla ¡ni maiz!