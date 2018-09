Burócratas se organizan para volverse a movilizar, exigen pago del incremento salarial y aguinaldo

ASICh

Miles de trabajadores de base y confianza al servicio del gobierno del estado de Chiapas se organizan para salir nuevamente a las calles, para exigir lo que por ley les corresponde en cuanto al pago del incremento salarial con retroactivo a enero de este año y el pago de aguinaldo correspondiente a este ejercicio fiscal y otras prestaciones de ley.

Trabajadores de diversas áreas del gobierno del estado, aun con temor a represalias dijeron que no es justo que se tengan que movilizar para exigir lo que por ley les corresponde, tal como lo hicieron el martes paralizando el tráfico del libramiento norte.

Pero, no les queda de otra porque a pesar que ese día que se movilizaron una comisión de sus compañeros fue recibida en Palacio de Gobierno, donde ya casi a la media noche las autoridades únicamente dieron más largas al asunto ya que les indicaron que para el 2 de octubre serán nuevamente atendidos.

Dejaron en claro y que se escuche fuerte en todo el estado, donde exista un solo trabajador que labore para el gobierno del estado, que los pagos del retroactivo y aguinaldo no deben, ni deben estar sobre la mesa de negociación, estos se debe pagar y punto; que den fecha de cuando lo depositaran y no pretendan ganar tiempo y darles largas al asunto.

Inclusive, algunos trabajadores proponen que se manifiesten en los eventos programados para los días 3 y 4 de octubre, cuando se llevará a cabo la reunión de la CONAGO en Chiapas.

Se analiza dicha situación, para poder llegar al hotel Marriot y exhibir con mantas y pancartas el sentir de la burocracia chiapaneca.

Cabe anotar que en la reunión del martes en cuanto al pago del incremento salarial, pago de bono sexenal, recorte de personal y aguinaldo completo, se acordó volverse a reunir el 02 de octubre 2018 a las 16:00 horas, en la sala de juntas del edificio 3 anexo Torre Chiapas con el titular de la Secretaria de Hacienda.

Asimismo, El gobierno del estado se comprometió a respetar los derechos laborales de quienes participaron los días 24 y 25 de septiembre del presente año en las movilizaciones realizadas en la Torre Chiapas, para lo cual presentarán relación de personal de base y confianza, a efecto que no se les vaya de descontar salarios. ASICh