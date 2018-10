Busca Almetrach evitar reventas en el Mercado “Castillo Tielémans” de SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- En el mercado público “José Castillo Tielémans” la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), en conjunto con representantes de 50 comunidades introductoras de productos a este centro de abasto, buscan evitar el llamado “coyotaje”.

Al respecto, Narciso Ruiz Sántiz, líder de la Almetrach, aclaró que no existe ningún conflicto como circuló en redes sociales, únicamente la mañana de este miércoles 10 de octubre sostenían una reunión de trabajo a la afueras del “Castillo Tielémans”.

“Se trató de una reunión con agentes que vienen de otras comunidades, ellos venden sus productos en la Calle Panamá, entre Lázaro Cárdenas y General Utrilla, y es en esa zona donde entra el coyotaje, quienes son se dedican a comprar, vender y acaparar espacios”.

Ruiz Sántiz explicó que desde hace años vienen a vigilar que los provenientes de las comunidades sean quienes sigan vendiendo en esos espacios, “lo mismo se hizo en Merposur, se quitó todo el coyotaje y las comunidades son quienes venden sus productos”.

Detalló que entre 08:00 a 08:30 horas los introductores de comunidades de San Cristóbal y de otros como Betania, Teopisca, pero de manera directa, debiéndose retirar para poder permitir que los vendedores ofrezcan sus productos y despejen el área.

“Estamos coordinados pero no están metidos en la organización, ellos tienen su propia estructura y solo cuidan los espacios para que no les quite el espacio donde desde hace años vienen trabajando”, abundó.

Por último, reiteró que la calle Panamá, parte del estacionamiento y la General Utrilla, por las madrugadas se ha convertido en zona de introductores de diferentes productos de la región, evitándose así que empresas transnacionales intenten colocar productos de manera ilícitas en mercados tradicionales.