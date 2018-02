Busca Lula enfrentar en libertad proceso por corrupción

Agencias

La defensa del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva presentó un recurso ante la Corte Suprema del país, en el cual solicita que el ex mandatario permanezca en libertad hasta que se agoten todas las instancias judiciales de apelación por el proceso de corrupción.

Los abogados del histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) hicieron la presentación ante la máxima instancia jurídica del país a última hora del viernes. Es el mismo pedido que ya habían presentado el martes ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que éste rechazó ese día.

En el escrito la defensa de Lula, de 72 años, expresó que al ex presidente solamente le resta golpear las puertas de la Suprema Corte para asegurar la eficacia de sus garantías fundamentales, en especial su presunción constitucional de inocencia.

La semana pasada un tribunal de apelación confirmó en segunda instancia la condena por corrupción contra Lula. Además la aumentó a 12 años, sentencia que el ex sindicalista aún puede apelar en libertad. No obstante, los abogados buscan impedir que el ex gobernante cumpla su condena en prisión una vez agotados los recursos en segunda instancia, como solicitó uno de los magistrados que lo juzgó la semana pasada.

El antecedente

Desde febrero de 2016 la Corte Suprema habilitó la posiblidad de que los sentenciados en segunda instancia cumplan su pena en prisión, desde donde pueden continuar apelando.

Por otra parte, este viernes la justicia del país sudamericano desestimó la medida que impedía la salida del país del ex presidente, que había sido impuesta por un juez el 25 de enero, una día después de ser confirmada su pena carcelaria.

Condenado en el contexto de la megacausa anticorrupción Lava jato, en la que tiene otros seis procesos pendientes, Lula ya ha anunciado que quiere ser candidato a la presidencia para las elecciones de octubre, pese a sus problemas con la justicia.

El ex mandatario, muy popular por los logros de sus dos gobiernos, entre 2003 y 2010, en la lucha contra la pobreza, es favorito en todas las encuestas con 37 por ciento de apoyos.

El presidente de Brasil, Michel Temer, tuvo que recordar ayer que sigue vivo, luego de que la institución de pensiones suspendió sus pagos de noviembre y diciembre pasados alegando falta de pruebas de que el líder de 77 años no había muerto.