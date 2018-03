Buscan elecciones por usos y costumbres en 49 municipios

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de marzo (El Estado).-María Isabel Ramos Delgado, gobernadora indígena en Chiapas, explicó que 49 municipios decidieron no inmiscuirse en las elecciones de sus ayuntamientos porque eso implicaría respaldar a los partidos políticos que tanto han afectado a sus comunidades.

En estas demarcaciones ya eligieron a 4 diputados (para el Congreso local) y 49 regidores mediante un consenso, asamblea y por el Consejo de Ancianos de cada ayuntamiento.

Dijo que tienen que acudir a la elección por usos y costumbres debido a que la Federación no les ha cumplido a los pueblos originarios desde 1994, por lo que necesitan representantes propios que les proporcionen resultados favorables.

Opinó que la ciudadanía ya no quiere más política, lo único que desean es que los compromisos se cumplan porque la ayuda solamente llega cuando hay periodos electorales y después todo queda en el olvido.

Para las siguientes votaciones, habitantes de municipios como Chilón, Sitalá y Oxchuc, solicitaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que las votaciones para elegir a sus ayuntamientos se hagan a través de los usos y costumbres; no obstante, se informó que, antes se aplicará un estudio antropológico para determinar la vialidad de la petición.

Recordó que en el pasado los pueblos indígenas elegían a sus gobernantes por medio de usos y costumbres; hoy –detalló- se debe reacomodar el tema la equidad de género.

Reiteró que no respaldan a ningún partido político pero, continuarán trabajando en favor de los pueblos originarios con proyectos que vayan surgiendo a través del trabajo hecho con la iniciativa privada.