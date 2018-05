CAFÉ PARA TODOS/ALBERTO CARBOT/ACUERDA CANAL 11 QUE RICARDO ALEMÁN

* ACUERDA CANAL 11 QUE RICARDO ALEMÁN REANUDE SU PROGRAMA “DESPERTADOR POLÍTICO”; LA DECISIÓN ES APEGADA AL DERECHO, ASEGURA EL IPN

* HOY EN CHIAPAS EL VERDE POSTULARÁ A FERNANDO CASTELLANOS Y EL PRI SÓLO CONTARÁ CON EL APOYO DE NUEVA ALIANZA PARA IMPULSAR A ROBERTO ALBORES GLEASON

Este jueves el programa “Despertador Político”, que conduce el periodista Ricardo Alemán en Canal 11, volverá a estar al aire –luego de 3 semanas de haber sido suspendido–, como resultado de una serie de consultas efectuadas conjuntamente por las áreas directiva y jurídica, así como por la Defensoría de la Audiencia y los Consejeros Ciudadanos de la institución politécnica.

Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de Canal 11 determinaron de manera colegiada, restablecer la grabación y emisiones del programa, toda vez que no existe ningún elemento jurídico que obligue a tomar una decisión en contrario, y dar cumplimiento legal al convenio signado cuya vigencia formalmente concluye el 31 de julio de 2018, aunque por la inesperada suspensión temporal, esta fecha deberá extenderse por 3 semanas más.

De acuerdo al convenio suscrito, la suspensión y grabación de “Despertador Político” –que se transmite de lunes a viernes a partir de las 5:30 horas–, tuvo como finalidad analizar la situación y establecer la relación que guardaba el comunicador con Canal 11 y las áreas directivas de la emisora.

Ricardo Alemán enfrentó desde el pasado 5 de mayo un verdadero linchamiento político y mediático por haber publicado en twitter un mensaje de la usuaria Leticia Maldonado @letymaldo con la leyenda “A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan. A ver a qué hora, chairos….” y que él retransmitió a sus seguidores, agregándole la frase “Les hablan!!!”

–Yo creo que las instituciones que algunos tanto injurian, critican y denostan, realmente sí funcionan y ahí está la prueba de ello en Canal 11. Mañana en la noche armamos el programa y el jueves volverá a estar al aire –me comentó el periodista, luego que el IPN emitiera el comunicado en el que se subraya que “la revisión jurídica determinó que el señor Alemán en ningún momento ha faltado a lo establecido por el acuerdo signado entre ambas partes”.

“Por otra parte, la Defensoría de la Audiencia señaló que respecto al espacio ocupado por la emisión que conduce en Canal 11, esta no ha violado las prerrogativas de ley con que cuenta la audiencia, ni ninguno de los derechos de la misma.

“El Consejo Ciudadano, en sesión ordinaria en las instalaciones de la emisora, conoció del caso, así como de los análisis antes mencionados. Las y los integrantes del Consejo coincidieron en que no se encuentra causal para la recisión del contrato al periodista Ricardo Alemán y que esa decisión es apegada a Derecho”.

El comunicado politécnico menciona que se le solicitaría que continuara “siendo fiel al compromiso de Canal 11 para construir una ciudadanía participativa e informada; además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica”.

La lapidación de la que fue objeto Ricardo Alemán inicialmente le costó ser despedido del programa televisivo La Mudanza en Foro TV de Televisa e indirectamente también provocó que dejara de colaborar en el periódico “Milenio”, donde publicaba su columna “Itinerario Político”.

En días pasados publiqué una entrevista muy completa con el periodista, quien refirió que Televisa ya había asumido una posición política a favor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, y por lo tanto sólo aprovechó la coyuntura para deshacerse públicamente de él, puesto que no les convenía tener a un crítico del candidato de Morena en sus programas.

El columnista me reiteró posteriormente, que como resultado de una larga conversación sostenida el pasado lunes 7 con Carlos Marín, director general editorial de “Milenio”, concluyó que su permanencia afectaba al medio que le abrió sus puertas y por ello decidió decir adiós. “Si algo tengo y me caracteriza, es mi congruencia y gratitud, además de mi sentido de la lealtad; por eso convine en darle las gracias al periódico”, dijo.

Al abordar el episodio personal vivido desde el 5 de mayo, señaló que no se arredra, y que los profesionales del periodismo están expuestos constantemente a este y otro tipo de vicisitudes, aunque su caso “está caracterizado por la gran presión que han hecho Morena y sus partidarios –que hoy se conducen de manera muy similar a las que caracterizan a las sociedades y gobiernos totalitarios–, para tratar de silenciar las voces críticas”.

LOS INTENTOS POR CANCELAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACALLAR LAS VOCES DISCORDANTES

–Considero que lo que a mí me ha ocurrido es sólo un anuncio de lo que le podría pasar a muchos periodistas y medios de comunicación, de llegar Morena al poder. Tratarán de cancelar la libertad de expresión y acallar las voces discordantes; ellos se convertirán realmente en un peligro para la democracia y el ejercicio periodístico”, me comentó Ricardo Alemán, quien hace 38 años inició su carrera profesional como reportero del diario “A.M.” de León Guanajuato y la continuó en “Noroeste”, “Ocho Columnas”, “Unomásuno” “La Jornada”, “El Universal” y “Milenio”.

Cabe destacar que en esta misma columna manifesté personalmente mi desacuerdo por el trato otorgado por “las buenas conciencias” a este periodista, quien –a diferencia de otros comunicadores y militantes del grupo de López Obrador–, ha sido el único en ser condenado y sancionado por haber expresado sus ideas, amparado no sólo en su profesión, sino en su derecho a la libertad de expresión consagrado en el Artículo 6° Constitucional.

Pregunté entonces si la acción de Ricardo Alemán realmente había vulnerado el precepto constitucional, y que de haber sido así, igualmente se debiese condenar y penalizar tanto a Denise Dresser como a Paco Ignacio Taibo II, quienes también han utilizado los medios de comunicación para presuntamente incitar a acciones violentas y/o criminales contra diversas figuras del ámbito político o empresarial del país.

–Luego del fallo a su favor emitido por el Canal 11 y las máximas instancias del IPN, ¿considera que es un signo alentador para el periodismo, el veredicto de que usted recupere su espacio en el programa “Despertador Político”?

–Estimo que así debe ser interpretado, porque además la deliberación la tomó un cuerpo colegiado que analizó de forma imparcial los puntos expuestos. Incluso algunos de sus integrantes –que de forma personal consideraron que difieren de mis puntos de vista–, concluyeron que realmente no existió ningún elemento jurídico que los obligara a tomar una decisión en contrario. Por eso reitero que las instituciones funcionaron y ahí están las pruebas.

–Me llama la atención que el contrato estipula que la vigencia del convenio signado formalmente concluye el 31 de julio de 2018 o a mediados de agosto, si se toma en cuenta que se repondrán los días en que estuvo suspendido. ¿Se podría hablar de que éste pueda prolongarse por más tiempo?

–Eso dependerá de las circunstancias, de los acuerdos, del tiempo y sobre todo del esfuerzo que conlleva la preparación de un programa de estas características, que requiere un gran trabajo físico y emocional. En el momento preciso seguramente hablaremos de ello. Sin embargo, por lo pronto resulta un gran paso el acuerdo colegiado de que reanudemos labores a partir del jueves –comenta satisfecho.

GRANOS DE CAFÉ

Hoy en Chiapas el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –si no se presenta el enésimo cambio de última hora–, postulará a Fernando Castellanos Cal y Mayor, exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, como su candidato a gobernador, y retirará su apoyo otorgado inicialmente a Roberto Albores Gleason, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien desde su designación ha sido víctima por igual del fuego “amigo” y enemigo, que incluso ayer a media noche intempestivamente esparció el rumor de que había decidido abandonar la contienda.

La supuesta renuncia se difundió en la cuenta de Twitter del periodista Joaquín López Dóriga. “Roberto Albores por renunciar a la candidatura del PRI al gobierno de Chiapas. El PRI nacional operó todo mal. Le tendré más información. Le da la razón a @VelascoM_”, indicó el mensaje que circuló profusamente en las redes.

Más tarde, a través de un comunicado, Albores Gleason desmintió su supuesta renuncia y las especulaciones surgidas en torno a ella. Salió al paso de los rumores mediante un mensaje en su cuenta en la que señaló:

“Estimado @lopezdoriga estoy más firme que nunca en ser Gobernador de Chiapas y por la gente de Chiapas #NiMeAsustoNiMeRajo #ChiapasMereceMás Saludos!”

El proceso electoral chiapaneco ha adquirido características de vodevil, en tanto que cada minuto se produce un incidente o se esparcen noticias sin fundamento, que mantiene en ascuas a la clase política de la entidad gobernada por Manuel Velasco Coello.

Por ejemplo, hasta el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana –que se ha quejado de falta de financiamiento y ha exigido el cumplimento de los acuerdos presupuestarios que por ley le corresponde y por ello mantiene una controversia muy álgida con el Congreso estatal–, ha recibido un día sí y otro también, las demandas para nulificar, aplazar, coaligar o disolver alianzas entre los partidos registrados para contender en el próximo proceso.

El más reciente de ellos surgió de entre los representantes legales del partido verde en la entidad, quienes sin anunciarlo a sus antiguos aliados priistas, hoy pretenden deshacer el acuerdo de coalición y presentar un candidato propio que seguramente será Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien aparentemente cuenta con la total simpatía de Velasco Coello, que hasta hace pocos días había manifestado públicamente su total respaldo al proyecto encabezado por José Antonio Meade a nivel federal y Roberto Albores Gleason en el plano estatal.

Sin embargo, algo inusual habrá ocurrido, puesto que dejarán solo al PRI y a su aliado Nueva Alianza. Todos los recursos del PVEM estarán enfocados a apuntalar la candidatura de Castellanos Cal y Mayor, quien por meses disputó la atención del gobernador frente a Eduardo Ramírez Aguilar, exdirigente del verde y exlíder del Congreso, quien inexplicablemente decidió refugiarse en Morena y aceptar una candidatura al Senado.

A la eventual propuesta del expresidente de la capital chiapaneca, se sumarán los partidos locales “Podemos mover a Chiapas” y “Chiapas Unido”, que –puede usted apostar triple contra sencillo–, retirarán igualmente su apoyo al PRI y se volcarán hacia el candidato del verde, que a estar alturas difícilmente podría superar el trabajo que de forma muy intensa llevan los otros candidatos en campaña…

… El pasado sábado 19 dieron inicio de manera oficial las campañas electorales para renovar ayuntamientos y congresos locales en varias entidades del país, entre ellas Guerrero, donde los aspirantes encabezaron diversos eventos.

Por la coalición “Todos juntos haremos historia”, formada por los partidos Morena y Encuentro Social, el exalcalde Antonio Jaimes Herrera buscará nuevamente gobernar el conflictivo municipio de Iguala, el cual encabezó durante el trienio 2005–2008

En el arranque de su campaña proselitista mostró ya el músculo y confirmó que la gente guarda un buen recuerdo de su administración, puesto que su evento fue uno de los más concurridos, con una asistencia estimada de más de 3 mil simpatizantes que marcharon por varias calles hasta el centro de la ciudad, donde el candidato invitó a la ciudadanía a votar por él el próximo 1 de julio.

Al presentar los 11 puntos de su plataforma electoral, el candidato de Morena–PES dijo que las obras que se hiciera durante su pasada administración, aún permanecen, lo que confirma que estuvieron bien hechas.

Ante las demandas de contar con más agua potable, se comprometió a concluir el proyecto del acuaférico, iniciado durante su administración, y al que ninguno de los alcaldes que lo sucedieron, dio seguimiento. También se refirió al mejoramiento de la imagen urbana y del centro histórico de la ciudad, con obras de drenaje, bacheo, alumbrado público y circuitos viales.

En respuesta a la demanda ciudadana para combatir la inseguridad y fortalecer la economía, Jaimes Herrera dijo que trabajará en la reconstrucción del tejido social mediante espacios para fomentar el deporte, la cultura y las artes, además de gestionar ante quien resulte triunfador en las elecciones a la Presidencia de la República, para declarar a Iguala, Zona Económica Especial (ZEE) para atraer inversiones que detonen el crecimiento económico de la ciudad, el campo y la Zona Norte de Guerrero.

De igual manera se comprometió a gestionar la entrega de fertilizante de calidad para los ejidatarios del municipio, así como la regularización de las colonias irregulares.

Al referirse a los jóvenes, Jaimes Herrera dijo que con el apoyo de los legisladores federales y locales, fortalecerá la gestión social para beneficiar a las nuevas generaciones.

Durante el evento, estuvo acompañado por los candidatos al Senado, Félix Salgado Macedonio; Antonio Helguera Jiménez candidato federal por el distrito 02; las candidatas a diputadas locales Araceli Manzanares y Nancy Armenta Espinoza, por los distritos 22 y 23, respectivamente y Mayra Millán Mata, candidata a la alcaldía de Tepecoacuilco…

…En nuestra próxima colaboración abordaremos el tema del servicio doméstico en México, una de las preocupaciones de Daniela Acosta Gutiérrez, presidenta de la asociación “Por un trabajo digno y de servicios”, y candidata de Nueva Alianza a diputada federal por el XIII distrito en la Ciudad de México, empeñada en reivindicar el trabajo de miles de mujeres y hombres que actualmente no disponen de prestaciones sociales…Envíe sus comentarios al correo gentesur@hotmail.com