Cambios en recorrido de Parachicos

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Luego de que las Iglesias católicas y algunas viviendas, salieran afectadas por el pasado sismo de 8.2 grados de movimiento de magnitud, hoy el recorrido se ha modificado, sin que esto implique que será así para siempre, mencionó Rubisel Gómez Nigenda, Patrón de los Parachicos.

Lo que ahora se hace, es salvaguardar la integridad de los Parachicos, de quienes acompañan al patrón y de quienes deciden ir a verlos, por eso sin dejar de tocar los puntos de visita, se hará solamente en lugares estrictamente permitidos por las autoridades, pero también se hará en lo más cercano a los templos dañados.

Con esto, significa que los danzantes estarán haciendo el recorrido habitual, con la característica que el zapateado será en las calles, no al interior de los templos y viviendas, esto insistió porque se ha hecho un trabajo especial de las autoridades para evitar que se desplomen.

El riesgo, radica en que el sonido del tambor provoca vibraciones, esto ayuda a que las partes dañadas puedan venirse abajo, además el zapateado ayudaría a que donde ya está endeble, pueda derribarse, sobre todo las partes altas, lo que causaría daño a los presentes.

Este 15 de enero, se hizo un recorrido tranquilo, más disperso, provocó que las cosas caminaran con cierto misticismo, producto de la incertidumbre del recorrido, pero al igual que ayer, mañana 17 y los días restantes tendrá una similitud de como hacer el traslado de imágenes y comida.

Indicó que hizo un recorrido previo con Protección Civil y el INAH, mismos que han determinado no ingresar, el cual será respetado, por eso, aunque algunas viviendas están dañadas, no observadas por las autoridades, se ha preferido tampoco pasar por el momento.

Recalcó en varias ocasiones que pasarán a las iglesias dañadas y bailarán, pero a una distancia considerable que no represente ningún peligro ni para los Parachicos, su equipo de trabajo o para el público.

Agradeció a todos aquellos Parachicos que realizan su mejor esfuerzo y dignifican este personaje para seguir siendo considerados el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y pidió a todos ellos a que no hagan desmanes mientras tengan el traje de Parachico puesto.