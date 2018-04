Cancelar el NAICM, golpe al desarrollo: Slim

Agencias

Carlos Slim dijo que no deberían estar discutiéndose los costos del nuevo aeropuerto, sino su potencial para generar “desarrollo acelerado” en una zona deprimida de la ciudad. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. El empresario Carlos Slim advirtió que si se cancela la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se suspende el desarrollo del país porque representa bienestar para 5 millones de habitantes de la zona más marginada de la zona metropolitana del Valle de México.

Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, dijo que los candidatos a la Presidencia no tienen por qué opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto, porque son candidatos y esta obra se decidió hace cinco años.

Destacó que si en el desarrollo de ese proyecto se ha detectado corrupción, se debe castigar, y enfatizó que el grupo constructor que encabeza no ha sido partícipe de ningún tipo de corrupción.

Señaló que le preocuparía o le daría miedo que López Obrador ganara la Presidencia, si el criterio para todo sea tomar decisiones sin información suficiente.

En conferencia para fijar su postura sobre la intención de cancelar la construcción del NAICM, Carlos Slim dijo que el proyecto alterno para construir el aeropuerto en Santa Lucía fue hecho por gente seria, pero no es viable por la lejanía, porque tendría que alternarse las operaciones ahí y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y podría ser más barato pero en poco tiempo tendría que pensarse en otra opción y no tendría tantos beneficios sociales, laborales y económicos.

Explicó que la Siefore de Inbursa participa en la Fibra E para la construcción del NAICM, porque ofrece un rendimiento de diez por ciento, y su pago está garantizado por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que capte el AICM, el NAICM o cualquier aeropuerto que de servicio a la Ciudad de México, de tal forma que la única forma de que no se pague es que la gente deje de usar el servicio aéreo.

Consideró que el NAICM debió ser una concesión a privados para que no hubiera todas estas discusiones. Y aclaró que no está interesado en la concesión.

El empresario hizo un bosquejo de lo que se podría hacer con el actual AICM, que sería una especie de paseo de la reforma, con zonas habitacionales, centros comerciales, culturales universidades, zona de hospitales entre otros servicios.

Slim dijo que el proyecto del NAICM en marcha beneficiará a 5 millones de habitantes de la zona más pobre y abandonada de la zona metropolitana del Valle de México, en 10 o 15 años se abatiría la marginación y crecería la clase media.